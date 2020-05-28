Кабинет министров Украины на заседании 27 мая одобрил меморандум о сотрудничестве с американской компанией Louisiana Natural Gas Export Inc.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

“Меморандум предусматривает изучение возможности диверсификации источников поставок природного газа путем обеспечения долгосрочных поставок сжиженного природного газа и развитие трансграничной газовой инфраструктуры Украины и ЕС”, – пояснила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець.

Также Кабмин поручил Министерству финансов, Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерству юстиции, Министерству иностранных дел и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) доработать этот документ в течение одного дня.