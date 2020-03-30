Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

“На время пандемии и борьбы с коронавирусом Кабинет Министров четко расставляет приоритеты. Мы будем поддерживать людей и бизнес. В то же время топ-чиновники должны понимать ситуацию и “затянуть пояса”. Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более 10 “минималок” (сейчас 47 тыс. грн), получали только половину. Исключение – сотрудники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороне”, – написал он.

По словам главы Правительства, есть также желание на 30% уменьшить выплаты руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний.

“Начнем пересмотр госбюджета с себя”, – подчеркнул Шмыгаль.