Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.
“На время пандемии и борьбы с коронавирусом Кабинет Министров четко расставляет приоритеты. Мы будем поддерживать людей и бизнес. В то же время топ-чиновники должны понимать ситуацию и “затянуть пояса”. Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более 10 “минималок” (сейчас 47 тыс. грн), получали только половину. Исключение – сотрудники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороне”, – написал он.
По словам главы Правительства, есть также желание на 30% уменьшить выплаты руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний.
“Начнем пересмотр госбюджета с себя”, – подчеркнул Шмыгаль.
- Накануне стало известно, что Министерство финансов намерено сократить почти на половину финансирование культуры и кино для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
- Почти половина украинских компаний из-за введения карантинных мер в связи с пандемией COVID-19 потеряли существенную часть своих доходов.
- Государственный бюджет за 2019 год был сведен с дефицитом 72,4 млрд грн, или 1,8% ВВП.