Об этом сообщил по итогам сегодняшнего заседания Правительства премьер-министр Алексей Гончарук.
“Согласно нашим расчетам, только в прошлом году от насилия в Украине пострадали 24 тыс. человек. Они нуждаются в усиленной защите и помощи. Украина присоединяется к признанной мировой практике”, – подчеркнул он.
Согласно сообщению пресс-службы Кабмина, потерпевшим или близким родственникам будет возмещаться государством ущерб в связи с потерей заработка и понесением расходов на лечение и медицинские услуги. Возмещение будут осуществлять региональные центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.
Его размер составит не менее 40 % от установленного на 1 января прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Источниками наполнения Фонда станут средства, поступающие от наказания в виде штрафов и исправительных работ; средства судебного сбора в случае принятия судом обвинительного приговора и тому подобное.