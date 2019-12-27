Кабинет Министров Украины создал Фонд, который будет оказывать социальную помощь пострадавшим от насильственных преступлений.

Об этом сообщил по итогам сегодняшнего заседания Правительства премьер-министр Алексей Гончарук.

“Согласно нашим расчетам, только в прошлом году от насилия в Украине пострадали 24 тыс. человек. Они нуждаются в усиленной защите и помощи. Украина присоединяется к признанной мировой практике”, – подчеркнул он.

Согласно сообщению пресс-службы Кабмина, потерпевшим или близким родственникам будет возмещаться государством ущерб в связи с потерей заработка и понесением расходов на лечение и медицинские услуги. Возмещение будут осуществлять региональные центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

Его размер составит не менее 40 % от установленного на 1 января прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Источниками наполнения Фонда станут средства, поступающие от наказания в виде штрафов и исправительных работ; средства судебного сбора в случае принятия судом обвинительного приговора и тому подобное.