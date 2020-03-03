Правительство Украины создало веб-портал со всей актуальной информацией о коронавирусе COVID-19.

Об этом в Telegram сообщил Премьер Алексей Гончарук.

Премьер подтвердил информацию о первом случае коронавируса в стране и призвал сохранять спокойствие и проверять информацию только из официальных источников.

“Подчеркиваю, государство готово оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь”, – написал он.

Кроме того, Правительство создало специальную информационную страницу, на которой можно узнать все о новом коронавирусе – https://covid19.com.ua/