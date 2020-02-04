Кабинет министров Украины планирует запустить отдельный сайт, на котором будет отображена информация о тарифах в разных регионах.

Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив в эфире политического ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.

Сайт планируют разработать и запустить до конца февраля.

“До конца месяца у нас будет отдельный сайт, где по каждому городу будет видно, какая структура тарифа, по сколько эта компания покупает газ, какая скидка будет предоставляться по каждому городу. И не иначе как мы с вами, каждый из нас, который получает платежку, должен контролировать, а эффективно ли эти деньги расходуются”, – пояснила Ковалив.

По словам чиновницы, руководство на местах не всегда может объяснить населению, как сформирован тариф на газ, почему в платежках указаны те или иные суммы и так далее.

Она пояснила, что около 90% коммунальных предприятий принадлежат местной власти, а половина их руководителей является “фактически беспомощными” в управлении предприятиями.