Правительство урегулировало процедуру расследования случаев смерти медработников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, в результате заболевания этой болезнью.

Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.

“На сегодняшнем внеочередном заседании Правительство приняло проект постановления “Некоторые вопросы расследования случаев смерти отдельных категорий медицинских работников”, которым вносятся изменения в порядок №337 в части дополнения его новым разделом, регулирующим процедуру расследования случаев смерти в результате инфицирования коронавируса SARS-CoV-2 медицинских работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения (оказывающих первичную, экстренную, а также в стационарных условиях вторичную (специализированную) и третичную (высокоспециализированную) медицинскую помощь пациентам с COVID-19). Порядок применяется к таким случаям смертей, возникших в течение действия карантина, установленного Кабмином, и в течение 3 месяцев с даты его завершения”, – написал Мокан.

Он отметил, что сейчас процедура расследования указанных случаев смертей медработников является бюрократической и долговременной. Постановление позволяет усовершенствовать и упростить эту процедуру, а затем – ускорить страховые выплаты от государства.

В частности, расследование острого профессионального заболевания COVID-19, что привело к смертельному исходу, проводится комиссией, образованной руководителем учреждения здравоохранения, в котором работал медицинский работник (не позднее следующего рабочего дня с момента получения информации о случае смерти), в течение 5 рабочих дней со дня ее образования.

Постановление принято с доработкой в ​​Секретариате КМУ.