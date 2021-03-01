Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на ответ Министерства образования по поводу того, закупались ли ведомством медицинские маски, дезинфицирующие средства для обработки рук и кожи, дезинфицирующие средства для поверхностей и прочее в 2020 году.
В письме МОН отметил, что в октябре 2020 года согласно постановлению Кабмина №984 “О выделении в 2020 году средств на обеспечение дезинфицирующими средствами защиты участников образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования” выделили 539,5 миллиона гривен на обеспечение учреждений общего среднего образования дезинфицирующими средствами в рамках субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение качественной, современной и доступной общего среднего образования “Новая украинская школа”.
Средства были перераспределены с других бюджетных программ, в частности:
- Уменьшили расходы на программу “Общегосударственные мероприятия в сфере образования” (учебники, пособия, методическое обеспечение, расходы на электронное образование) на 77 млн грн.
- Уменьшили финансирование академических стипендий студентам, аспирантам, докторантам на 40 млн грн.
- Уменьшили финансирование программы “Обеспечение получения профессионального образования по профессиям общегосударственного значения” на 10 млн грн.
- Уменьшили расходы на проведение конкурса “Учитель года” на 4 млн грн и тому подобное.
В сентябре 2020 МОН обращалось к КМУ о выделении из Фонда по борьбе с COVID-19 3 миллиардов гривен, однако правительство не выделило эти средства.
Согласно расчетам Минобразования общая потребность на закупку масок и дезинфицирующих средств на 4 млн учеников и 520 тыс. работников школ составляла 6 млрд гривен, половина средств должна быть обеспечена за счет софинансирования.
В ответе StateWatch Министерство образования и науки также отметило, что организация материально-технического обеспечения учреждений образования является полномочием местного самоуправления, а именно исполнительных органов соответствующих советов.
Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля выделить дополнительные 126,3 млн грн из Фонда борьбы с коронавирусом COVID-19 на доплаты работникам структур МВД.
Стоит отметить, что ранее Арсен Аваков уже обращался к главе Правительства с просьбами выделить дополнительные средства из COVID-фонда.
В частности, в начале сентября Аваков просил предоставить дополнительные 1,979 млрд гривен на доплаты полицейским из Фонда борьбы с COVID-19 во время карантина.
В конце мая 2020 года МВД также обращалось к Шмыгалю относительно предоставления около 2,6 млрд грн на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина (и получило эти средства).
- Куда ушли деньги из Covid-фонда–2. Почему МВД потратило почти все, а МОЗ – ничего?