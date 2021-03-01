В прошлом году Кабмин выделил 539,5 млн грн на закупку медицинских масок, дезинфицирующих средств для создания безопасных условий получения общего образования. Это составляет 9% от необходимых 6 млрд грн, за которыми в 2020 году обращалось Минобразования в Фонд борьбы с COVID-19, но так и не получил их.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на ответ Министерства образования по поводу того, закупались ли ведомством медицинские маски, дезинфицирующие средства для обработки рук и кожи, дезинфицирующие средства для поверхностей и прочее в 2020 году.

В письме МОН отметил, что в октябре 2020 года согласно постановлению Кабмина №984 “О выделении в 2020 году средств на обеспечение дезинфицирующими средствами защиты участников образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования” выделили 539,5 миллиона гривен на обеспечение учреждений общего среднего образования дезинфицирующими средствами в рамках субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение качественной, современной и доступной общего среднего образования “Новая украинская школа”.

Средства были перераспределены с других бюджетных программ, в частности:

Уменьшили расходы на программу “Общегосударственные мероприятия в сфере образования” (учебники, пособия, методическое обеспечение, расходы на электронное образование) на 77 млн ​​грн.

Уменьшили финансирование академических стипендий студентам, аспирантам, докторантам на 40 млн грн.

Уменьшили финансирование программы “Обеспечение получения профессионального образования по профессиям общегосударственного значения” на 10 млн грн.

Уменьшили расходы на проведение конкурса “Учитель года” на 4 млн грн и тому подобное.

В сентябре 2020 МОН обращалось к КМУ о выделении из Фонда по борьбе с COVID-19 3 миллиардов гривен, однако правительство не выделило эти средства.

Согласно расчетам Минобразования общая потребность на закупку масок и дезинфицирующих средств на 4 млн учеников и 520 тыс. работников школ составляла 6 млрд гривен, половина средств должна быть обеспечена за счет софинансирования.

В ответе StateWatch Министерство образования и науки также отметило, что организация материально-технического обеспечения учреждений образования является полномочием местного самоуправления, а именно исполнительных органов соответствующих советов.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля выделить дополнительные 126,3 млн грн из Фонда борьбы с коронавирусом COVID-19 на доплаты работникам структур МВД.

Стоит отметить, что ранее Арсен Аваков уже обращался к главе Правительства с просьбами выделить дополнительные средства из COVID-фонда.

В частности, в начале сентября Аваков просил предоставить дополнительные 1,979 млрд гривен на доплаты полицейским из Фонда борьбы с COVID-19 во время карантина.

В конце мая 2020 года МВД также обращалось к Шмыгалю относительно предоставления около 2,6 млрд грн на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина (и получило эти средства).