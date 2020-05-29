Об этом говорится в правительственной программе стимулирования экономики, принятой на вчерашнем заседании Кабмина.
Отмечается, что пандемия COVID-19 нанесет большой вред экономике всех без исключения стран.
“По прогнозам МВФ, ожидается падение мировой экономики на 3%. В свою очередь Украина традиционно является более уязвимой к экономическим шокам: ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом”, – говорится в документе.
Такой прогноз развития событий обусловлен неблагоприятной ситуацией на внешних и внутренних рынках, в том числе сырьевых, а также изменением глобальных производственных цепочек.
“В итоге, по прогнозам НБУ, Украина в 2020 году может столкнуться с падением экспорта (-10%), импорта (-14,5%), расширением дефицита бюджета (8% ВВП) и ростом уровня безработицы (до 9,5%)”, – прогнозируют в Кабмине.
Там также отметили, что экономическая рецессия не закончится одновременно с прекращением распространения коронавируса, и снижение ВВП может продолжаться в течение года.
- Ранее сообщалось, что Кабинет Министров пересмотрел и утвердил новый макропрогноз с падением ВВП на 3,9% по сравнению с ростом на 3,7%, которое прогнозировалось ранее.
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