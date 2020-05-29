Кабинет Министров прогнозирует падение экономики Украины в 2020 году от 4% до 8% по сравнению с прошлым годом.

Об этом говорится в правительственной программе стимулирования экономики, принятой на вчерашнем заседании Кабмина.

Отмечается, что пандемия COVID-19 нанесет большой вред экономике всех без исключения стран.

“По прогнозам МВФ, ожидается падение мировой экономики на 3%. В свою очередь Украина традиционно является более уязвимой к экономическим шокам: ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом”, – говорится в документе.

Такой прогноз развития событий обусловлен неблагоприятной ситуацией на внешних и внутренних рынках, в том числе сырьевых, а также изменением глобальных производственных цепочек.

“В итоге, по прогнозам НБУ, Украина в 2020 году может столкнуться с падением экспорта (-10%), импорта (-14,5%), расширением дефицита бюджета (8% ВВП) и ростом уровня безработицы (до 9,5%)”, – прогнозируют в Кабмине.

Там также отметили, что экономическая рецессия не закончится одновременно с прекращением распространения коронавируса, и снижение ВВП может продолжаться в течение года.