У середу, 14 квітня, Кабінет Міністрів України ухвалив проєкт постанови "Про затвердження Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою".

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Іспит на володіння державною мовою повинні скласти усі претенденти на державні посади.

За даними представника Кабінету Міністрів у Верховній Раді Василя Мокана, проєкт постанови, який погодив Уряд, передбачає, що:

іспит на знання державної мови складається з письмової та усної частин, проходить у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки;

методику та інструкції його проведення визначає та затверджує своїм рішенням Національна комісія зі стандартів державної мови, яка на підставі результатів іспиту видає державний сертифікат про рівень володіння державною мовою.

Нагадаємо, що 16 липня 2021 року набуває чинності норма закону про те, що кожен претендент на посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування, повинен складати іспит на рівень володіння українською мовою. При цьому завдання для претендентів будуть складені відповідно до нових критеріїв Національної комісії зі стандартів державної мови.