Кабмин будет управлять крупнейшими объектами энергетики

Covid-19 Украина

обновлено 21.01.2021 в 13:02

Всего:

1177621 (+5583)

Болеют:

241392 (+5583)

Выздоровели:

914730 (+13981)

Умерло:

21499 (+241)

14:05 Внучатые племянницы Камалы Харрис навестили тетю на новой работе: фото, видео
13:47 Глава Volkswagen завел аккаунт в Twitter и потроллил Илона Маска
13:39 Аваков попросил выделить еще 126 млн грн из COVID-фонда на доплаты в МВД
13:28 Уникальный трансфер: футболиста впервые приобрели за криптовалюту
13:21 Директором Нацразведки США впервые стала женщина
12:49 Берни Сандерс в рукавицах на инаугурации стал звездой соцсетей. РФ называет его коммунистом
12:01 Джилл Байден надела на инаугурацию платье нью-йоркского бренда Markarian: фото
11:23 Трамп не помиловал «короля тигров» Джо Экзотика
10:29 Компания Amazon предложила Байдену помощь в вакцинации от COVID-19 в США
10:20 Байден отменил решения Трампа о выходе США из Парижского климатического соглашения и ВОЗ
09:36 Оккупанты на Донбассе ранили украинского военного, – штаб
09:28 21 января 2021: какой сегодня праздник, традиции, приметы, именины
08:31 За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 5583 новых случая COVID-19
08:16 Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США
07:42 В Дании бездомные в приоритете на вакцинацию против COVID-19
07:22 Сегодня в Украине значительно потеплеет: на западе до +8°C
03:00 Что стало с приверженцами QAnon после инаугурации Байдена?
01:24 Злоумышленники могли шпионить за пользователями через «дыры» в популярных мессенджерах
00:39 Блогерша, которая на Майдане «выбрала» Россию, грозит судом полковнику ВСУ: видео
00:25 В США акции достигли рекордных максимумов после инаугурации Байдена

20 января

23:45 Шварценеггер призвал к вакцинации цитатами из «Терминатора» и «Подарки к Рождеству»: видео
22:56 Полный список стран «красной зоны» и «зеленой зоны»
22:40 Новая глава ОБСЕ: «Украина выполнила условия для «нормандского саммита», РФ — нет»
21:56 В Одессе задержали мужчину, который ходил по улице с отрезанной головой в руках
21:25 Байден написал первый твит на посту президента США
20:42 Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 20 января
20:18 Зеленский позвал Байдена в Киев
20:14 Киркоров заявил, что его друг Зеленский «отрекся» от него
19:55 Леди Гага спела гимн США на инаугурации Байдена: видео
19:35 YouTube продлил блокировку канала Трампа минимум на неделю

Кабмин будет управлять крупнейшими объектами энергетики

Управление над "Энергоатомом", "Укргидроэнерго", Нижнеднестровской ГЭС и тремя теплоэлектроцентралями переходит непосредственно Кабинету Министров.

Среда, 20 января 2021, 14:57

Соответствующее решение было принято на заседании Правительства 20 января, информируют #Буквы.

Отмечается, что решение принято по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

“Правительство сегодня примет решение, касающееся выполнения Третьего энергопакета ЕС в части разграничения операторов системы передачи производителей и поставщиков электрической энергии”, – сказал премьер Денис Шмыгаль перед голосованием.

Он отметил, что Министерство экономики, Министерство энергетики и Министерство финансов должны разработать решение о передаче в управление Минэнерго государственных компаний. Речь идет об “Укрэнерго”, “Магистральные газопроводы Украины” и ГП “Оператор рынка”.

“Эти решения являются крайне важными и будут способствовать дальнейшей интеграции Украины в европейское сообщество”, – отметил премьер.

  • В среду, 20 января, Кабинет Министров Украины утвердил тарифную сетку, согласно которой должностные оклады работников бюджетной сферы будут рассчитываться по новой схеме.
  • Кабинет Министров Украины согласовал кандидатуру бывшего шоумена и действующего депутата от “Слуги народа” Александра Скичко на должность главы Черкасской областной государственной администрации.
  • Кроме того, зарплаты учителей в 2021 году вырастут на 20%. Кабмин выделил 100 млрд гривен.
Теги: Кабмин, об'єкти енергетики, Уряд

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook