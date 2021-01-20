Кабмин будет управлять крупнейшими объектами энергетики

Управление над "Энергоатомом", "Укргидроэнерго", Нижнеднестровской ГЭС и тремя теплоэлектроцентралями переходит непосредственно Кабинету Министров.

Соответствующее решение было принято на заседании Правительства 20 января, информируют #Буквы.

Отмечается, что решение принято по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

“Правительство сегодня примет решение, касающееся выполнения Третьего энергопакета ЕС в части разграничения операторов системы передачи производителей и поставщиков электрической энергии”, – сказал премьер Денис Шмыгаль перед голосованием.

Он отметил, что Министерство экономики, Министерство энергетики и Министерство финансов должны разработать решение о передаче в управление Минэнерго государственных компаний. Речь идет об “Укрэнерго”, “Магистральные газопроводы Украины” и ГП “Оператор рынка”.

“Эти решения являются крайне важными и будут способствовать дальнейшей интеграции Украины в европейское сообщество”, – отметил премьер.