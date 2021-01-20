Кабмин будет управлять крупнейшими объектами энергетики

Соответствующее решение было принято на заседании Правительства 20 января, информируют #Буквы.
Отмечается, что решение принято по поручению президента Украины Владимира Зеленского.
“Правительство сегодня примет решение, касающееся выполнения Третьего энергопакета ЕС в части разграничения операторов системы передачи производителей и поставщиков электрической энергии”, – сказал премьер Денис Шмыгаль перед голосованием.
Он отметил, что Министерство экономики, Министерство энергетики и Министерство финансов должны разработать решение о передаче в управление Минэнерго государственных компаний. Речь идет об “Укрэнерго”, “Магистральные газопроводы Украины” и ГП “Оператор рынка”.
“Эти решения являются крайне важными и будут способствовать дальнейшей интеграции Украины в европейское сообщество”, – отметил премьер.
- В среду, 20 января, Кабинет Министров Украины утвердил тарифную сетку, согласно которой должностные оклады работников бюджетной сферы будут рассчитываться по новой схеме.
- Кабинет Министров Украины согласовал кандидатуру бывшего шоумена и действующего депутата от “Слуги народа” Александра Скичко на должность главы Черкасской областной государственной администрации.
- Кроме того, зарплаты учителей в 2021 году вырастут на 20%. Кабмин выделил 100 млрд гривен.