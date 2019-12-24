Об этом сообщил в своем Telegram премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Так, если дети учатся на территории материковой Украины, то смогут самостоятельно пересекать КПВВ:
– при наличии паспорта Украины (ID карты) или загранпаспорта гражданина Украины;
– при наличии информации об обучении в ЕДЕБО (Единой государственной электронной базе по вопросам образования).
“Каждый имеет право на образование! Отныне дети от 14 до 16 лет, рожденные в Крыму, смогут легче получать его в Украине”, – отметил Гончарук.
Он уточнил, что в случае дальнейшего путешествия ребенка для выезда за границу будет применяться стандартная процедура для пересечения границы Украины.
Как проинформировали в пресс-службе Правительства, сейчас для поездки из аннексированного Крыма необходимо сопровождение обоих родителей и/или нотариально заверенное согласие второго родителя.
“Указанный порядок обычно применяется для выезда за границу и нецелесообразен в случае с пересечением границы с Крымом”, – подчеркнули в пресс-службе.
- Ранее сообщалось, что жителей аннексированного полуострова Крым при въезде на материковую часть Украины будут спрашивать о цели поездки.