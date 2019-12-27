Об этом проинформировали в пресс-службе КМУ.
Ранее добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине, что является первым шагом для получения гражданства.
Сейчас Правительство утвердило соответствующий механизм.
В частности, был определен механизм оформления и установлен образец (форма), по которой добровольцы смогут оформить ходатайство командиров подразделений Вооруженных сил Украины и других военных формирований о выдаче вида на жительство (это касается иностранцев и лиц без гражданства).
Как отметил премьер-министр Алексей Гончарук, Правительство упростило “подачу документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства”.
- 4 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о предоставлении статуса участника боевых действий добровольцам.
- 21 декабря Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект, предусматривающий усиление социальной защиты для лиц, получивших инвалидность вследствие участия в АТО, операции Объединенных сил или военных конфликтах на территории других государств.