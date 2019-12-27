Кабинет Министров Украины упростил получение гражданства для добровольцев, которые защищали нашу страну в ходе военных действий на Донбассе.

Об этом проинформировали в пресс-службе КМУ.

Ранее добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине, что является первым шагом для получения гражданства.

Сейчас Правительство утвердило соответствующий механизм.

В частности, был определен механизм оформления и установлен образец (форма), по которой добровольцы смогут оформить ходатайство командиров подразделений Вооруженных сил Украины и других военных формирований о выдаче вида на жительство (это касается иностранцев и лиц без гражданства).

Как отметил премьер-министр Алексей Гончарук, Правительство упростило “подачу документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства”.