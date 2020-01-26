При Министерстве здравоохранения Украины 26 января создан штаб, который сможет полностью обнаружить коронавирус на ранних стадиях и предоставить необходимую медицинскую помощь украинцам.

Об этом сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook.

“На сегодняшний день в Украине не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом”, – отметил он.

Также Премьер-министр добавил, что правительство усиливает меры безопасности для защиты украинцев от потенциальной угрозы.

“Мы усилили контроль на пунктах въезда в Украину для своевременного выявления возможных случаев заболевания. С сегодняшнего дня, с 26 января, в аэропорту “Борисполь” все пассажиры прямых авиарейсов из Китая проходят температурный скрининг тела … Проверяют абсолютно всех пассажиров – и тех, кто приехал в Украину, и тех, кто транзитом путешествует “, – сказал он.

Гончарук отметил, что сегодня наши специалисты уже встретили первый рейс из Китая – на нем было 150 человек – ни одного человека с признаками заболевания не выявили, все допущены на территорию Украины.

По словам главы правительства, все животные, ввозимые в Украину, также проходят обязательный специальный обзор ветеринарными службами.

“По моему поручению, создан оперативный штаб при Минздраве Украины, куда вошли представители Государственной пограничной службы, МВД Украины, Госпродпотребслужбы и Государственной таможенной службы. Есть четкий план мероприятий между этими органами, что делать в случае зафиксированного случая заболевания в стране. Минздрав вместе со всеми другими медицинскими учреждениями полностью готов обнаружить вирус на ранних стадиях и предоставить всю необходимую медицинскую помощь людям”, – уточнил он.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.

25 января лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что темпы распространения опасного коронавируса в стране ускоряются, и ситуация является непростой. Согласно последним данным, в Китае зарегистрировано 1372 случая заболевания, 41 человек скончался.