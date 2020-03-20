#Буквы рассказывают, что это значит.

Сегодня, 20 марта в связи с распространением коронавируса COVID-19 правительно утвердило введение режима в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Комментируя это решение премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что оно мотивировано необходимостью “обеспечения безопасности населения от коронавирусной инфекции”.

“Правительство прилагает максимум усилий, чтобы не допустить массовых случаев заражения. При этом осуществляются все необходимые меры для того, чтобы больницы были готовы на реагирование случаев коронавирусной инфекции, врачи и медицинский персонал имели необходимые средства индивидуальной защиты и оборудования. Следует помнить, что сейчас одним из самых действенных средств борьбы является самоизоляция. Поэтому призываю всех соблюдать правила карантина”, — подчеркнул он.

Также решение о введении режима ЧС приняли местные органы самоуправления Радомышле (Житомирская область) и Киевской области. Президент Украины Владимир Зеленский призывал к введению режима чрезвычайно ситуации в Житомирской и Черновицкой областях.

Что такое ЧС?

Согласно Кодексу гражданской защиты Украины, чрезвычайной ситуацией является обстановка на отдельной территории (или субъекте хозяйствования на ней или водном объекте), которая характеризуется нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения.

ЧС несет угрозу жизни и здоровью населения или значительного материальному ущербу и может быть вызвана катастрофой, аварией, пожаром, стихийным бедствием, применением средств поражения или другой опасной событием, включая эпидемию.

Какие бывают ЧС и с чем они связаны?

Согласно постановлению Кабмина №368 от 2004 года, ЧС классифицируют по объему ресурсов, необходимых для ее ликвиации, количеству пострадавших людей и размерам убытков, которые город, регион, области или страна понесли в результате действия ЧС.

Также в зависимости от территории, объемов убытков, количества погибших есть еще 4 уровня ЧС: общегосударственный, региональный, местный и объектовый.

Чрезвычайные ситуации бывают 4 уровней:

объектового уровня;

местного (в области вокруг объекта);

региона (в случае поражения двух или более регионов или при наличии угрозы переноса ЧС на смежные области);

общегосударственного (ЧС которая развивается на территории двух и более областей и несет угрозу распространения на соседние страны).

Вводя режим чрезвычайной ситуации, власти констатируют факт наличия такой угрозы и мобилизируют средства для борьбы с ней. В этом случае такой угрозой является пандемия COVID-19.

Что изменится после введения режима ЧС?

Комментируя сегодняшнее решение об утверждении режима ЧС в Киеве и Днепропетровской и Ивано-Франковской областях, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что новых ограничений для граждан пока не будет.

“Никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19”, — заверил он.

Какие ограничения уже действуют?

С 12 марта по 3 апреля из-за распространения коронавируса ввели карантин. С 17 марта в Украине введены жесткие правила карантина с целью предотвращения распространения вируса COVID-19. #Буквы собрали все изменения в законодательстве в одном тексте — как будет работать транспорт, что изменится в деятельности общественных заведений, налогах и выплатах и как будут наказывать за нарушение карантина.

Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение

По его словам, для граждан страны введение ЧП чревато следующими ограничениями:

Особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения;

ограничение движения транспортных средств и их досмотр;

усиленная охрана общественного порядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения;

запрет на проведение собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия;

запрет на забастовки;

возможность принудительного изъятия и реализации имущества граждан и юридических лиц.

Ткачук также подчеркнул, что дополнительными мерами ЧП могут стать:

эвакуация людей с мест их жительства;

особый порядок распределения продуктов питания;

изменение режима работы предприятий всех форм собственности, переориентация их на производство необходимой в условиях чрезвычайного положения продукции;

отстранение от работы на период ЧП, в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций, от деятельности которых зависит нормализация обстановки в районе чрезвычайного положения, и возложение временного исполнения их обязанностей на других лиц.

Согласно закону, за нарушение режима ЧП возможен административный штраф в размере 14 тыс. гривен или арест на 15 суток. За злостное нарушение –33 тыс. гривен или арест до 30 суток. В тоже время за нарушение правил карантина установлен штраф в размере от 17 до 34 тыс. грн для граждан, и от 34 до 170 тыс. грн для должностных лиц.