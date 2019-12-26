Премьер-министр Украины Алексей Гончарук дал поручение Государственной фискальной службе, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 года решить проблему нелегальных АЗС, в частности с теневым оборотом горючего.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

“Все АЗС будут работать по лицензиям или не будут работать вообще. Правительство борется с нелегальными рынками, в частности, с теневым оборотом топлива. Поручил ГФС и правоохранителями и органам контроля до 9 января 2020 года решить эту проблему”, – написал он в Телеграмм-канале в четверг.

Как указал Гончарук, в настоящее время демонтировано 46 незаконных АЗС, открыто 18 уголовных производств, 31 субъект хозяйствования подал документы для получения лицензий.

“В начале недели представители АЗС обсуждали с президентом Владимиром Зеленским вопрос снижения цен на горючее из-за укрепления курса гривны. Речь идет о снижении реальной цены, а не об “акционных” предложениях в сетевых программах лояльности”, – объяснил Гончарук.