Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании установил доплаты пенсионерам в размере 500 и 1 тысячи гривен.

Об этом проинформировали в пресс-службе Правительства.

Так, Кабмин принял постановление “Вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году”, которое, в частности, предусматривает:

1. Ежемесячную выплату в размере до 500 гривен пенсионерам старше 80-летнего возраста. Это касается тех, у кого размер пенсий не превышает 9205 гривен.

Такие пенсионеры получат указанную выплату в дополнение к уже установленным статусным повышениям, надбавкам к пенсиям детям войны, участникам боевых действий, членам семей погибших, участникам войны.

Уже в апреле соответствующую доплату должны получить 1,5 млн пенсионеров.

Также установлено, что для пенсионеров старше 80 лет (со страховым стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин) пенсионная выплата не может быть меньше, чем 2600 гривен.

2. Установление минимальной пенсионной выплаты на уровне 2100 грн лицам, имеющим длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

Кроме того, в апреле будет осуществлена единоразовая выплата денежной помощи в сумме 1000 гривен отдельным категориям населения, в том числе пенсионерам. Это касается:

• пенсионеров, размер пенсий которых, с учетом предусмотренных законодательством надбавок и повышений, не превышает 5000 гривен по состоянию на 1 апреля 2020 года;

• получателей государственной социальной помощи – лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью (кроме тех, кто одновременно с этой помощью получают пенсию в связи с потерей кормильца или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца);

• получателей государственной социальной помощи – лиц, не имеющих права на пенсию, и лиц с инвалидностью;

• получателей временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату.

Данные инициативы потребуют внесения изменений в государственный бюджет.