Кабинет Министров Украины принял сегодня решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

Такое решение было принято на выездном внеочередном заседании Кабмина с участием президента Владимира Зеленского, информирует пресс-служба КМУ.

Вместо ГАСИ будут созданы три новых органа: Государственная сервисная служба градостроительства, Государственное агентство по вопросам технического регулирования в градостроительстве, Государственная инспекция градостроительства.

Соответствующие постановления были приняты “с доработкой в течение одного дня”.

“Мы ликвидируем монополию в сфере градостроительства. Скажу сейчас три слова, которые ждал весь честный строительный бизнес Украины: мы ликвидируем ГАСИ. Процесс получения государственных услуг будет прозрачным, удобным и с минимальным воздействием чиновников на принятие таких решений”, – заверил во время заседания Зеленский.

Как рассказал во время презентации реформы градостроительства премьер-министр Денис Шмыгаль, создание новых органов не выходит за границы бюджета.

Шмыгаль подчеркнул, что ГАСИ – “коррупционный клещ”, который соединял в себе слишком много функций: лицензирование, контроль, надзор, разрешения и др.

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По словам Шмыгаля, созданные вместо ГАСИ органы будут наделены следующими полномочиями:

• Государственная сервисная служба градостроительства будет выполнять регистрационные функции в области строительства;

• Государственное агентство техрегулирования станет “локомотивом реформы технического регулирования в Украине относительно параметральной системы, строительных норм, еврокодов”;

• Государственная инспекция градостроительства будет осуществлять функцию надзора и контроля в строительстве.

Шмыгаль заверил, что принятые постановления учитывают пожелания участников строительного рынка, а также инвесторов.

“Это первый шаг, который можно было учесть постановлениями КМУ, следующий шаг – внесение изменений в действующее законодательство, далее – разработка электронной системы”, – отметил глава Правительства.

Он уточнил, что государство должно контролировать только введение строительного объекта в эксплуатацию и его соответствие нормам и требованиям законодательства.

По словам Шмыгаля, Кабмин планирует максимально автоматизировать процессы в этой сфере. В частности, начата разработка нового реестра строительной деятельности. Он будет “объектно-ориентированным”: каждый объект будет иметь уникальный постоянный ID-код, к которому будет привязана необходимая информация.

Кроме того, будет создан публичный портал системы. Там в свободном доступе будет размещена информация обо всех объектах, которые строятся в Украине.

Правительство планирует предложить Верховной Раде усилить персональную ответственность участников строительного процесса.

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(На видео – с 14:00)