Решение было принято на внеочередном заседании Правительства.

Ранее в Украине существовал 490 районов. Это решение в рамках реализации реформы децентрализации.

Районы в областях переформатируют таким образом:

АР Крым – 10 районов;

Винницкая область – 5 районов;

Волынская область – 4 района;

Днепропетровская область – 6 районов;

Донецкая область – 8 районов;

Житомирская область- 4 района;

Закарпатская область – 5 районов;

Запорожская область – 5 районов;

Ивано-Франковская область – 5 районов;

Киевская область – 6 районов;

Кировоградская область – 4 района;

Луганская область – 8 районов;

Львовская область – 7 районов;

Николаевская область – 4 района;

Одесская область – 6 районов;

Полтавская область – 4 района;

Ровенская область – 4 района;

Сумская область – 5 районов;

Тернопольская область – 3 района;

Харьковская область – 7 районов;

Херсонская область – 3 района;

Хмельницкая область – 5 районов;

Черкасская область – 4 района;

Черновицкая область – 3 района;

Черниговская область – 4 района.

Географическое положение всех районов можно посмотреть здесь.

Постановление планируют доработать в однодневный срок и опубликовать. Винницкую, Житомирскую, Полтавскую, Одесскую, Львовскую и Сумскую области еще раз пересмотрят.

По формированию ОТГ принято следующее решение:

В Полтавской области – 61 территориальная община,

В Волынской области – 54 территориальных общины,

В Днепропетровской области – 86 территориальных общин,

В Сумской области – 51 территориальная община,

В Николаевской области – 52 территориальных общины,

В Кировоградской области – 49 территориальных общин,

В Черкасской области – 67 территориальных общин,

В Ивано-Франковской области – 62 территориальных общины,

В Ровенской области – 64 территориальных общины,

В Винницкий области – 63 территориальных общины,

В Закарпатской области – 64 территориальных общины,

В Киевской области – 69 территориальных общин,

В Черниговской области – 57 территориальных общин,

В Харьковской области – 56 территориальных общин,

В Луганской области – 37 территориальных общин,

В Одесской области – 91 территориальная община,

В Черновицкой области – 52 территориальных общины,

В Запорожской области – 67 территориальных общин,

В Херсонской области – 49 территориальных общин,

В Тернопольской области – 55 территориальных общин,

В Хмельницкой области – 60 территориальных общин,

В Донецкой области – 66 территориальных общин,

В Житомирской области – 65 территориальных общин.

Напомним, в декабре Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, меняющий процедуру утверждения перспективных планов формирования территориальных общин.

Согласно принятому документу, перспективный план формирования территорий общин области и АРК утверждается Правительством (по представлению Совета министров Автономной Республики Крым, соответствующей областной государственной администрации). До этого перспективный план сначала проходил процедуру одобрения в облсовете, после чего направлялся в Кабмин.