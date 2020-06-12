Решение было принято на внеочередном заседании Правительства.
Ранее в Украине существовал 490 районов. Это решение в рамках реализации реформы децентрализации.
Районы в областях переформатируют таким образом:
- АР Крым – 10 районов;
- Винницкая область – 5 районов;
- Волынская область – 4 района;
- Днепропетровская область – 6 районов;
- Донецкая область – 8 районов;
- Житомирская область- 4 района;
- Закарпатская область – 5 районов;
- Запорожская область – 5 районов;
- Ивано-Франковская область – 5 районов;
- Киевская область – 6 районов;
- Кировоградская область – 4 района;
- Луганская область – 8 районов;
- Львовская область – 7 районов;
- Николаевская область – 4 района;
- Одесская область – 6 районов;
- Полтавская область – 4 района;
- Ровенская область – 4 района;
- Сумская область – 5 районов;
- Тернопольская область – 3 района;
- Харьковская область – 7 районов;
- Херсонская область – 3 района;
- Хмельницкая область – 5 районов;
- Черкасская область – 4 района;
- Черновицкая область – 3 района;
- Черниговская область – 4 района.
Географическое положение всех районов можно посмотреть здесь.
Постановление планируют доработать в однодневный срок и опубликовать. Винницкую, Житомирскую, Полтавскую, Одесскую, Львовскую и Сумскую области еще раз пересмотрят.
По формированию ОТГ принято следующее решение:
- В Полтавской области – 61 территориальная община,
- В Волынской области – 54 территориальных общины,
- В Днепропетровской области – 86 территориальных общин,
- В Сумской области – 51 территориальная община,
- В Николаевской области – 52 территориальных общины,
- В Кировоградской области – 49 территориальных общин,
- В Черкасской области – 67 территориальных общин,
- В Ивано-Франковской области – 62 территориальных общины,
- В Ровенской области – 64 территориальных общины,
- В Винницкий области – 63 территориальных общины,
- В Закарпатской области – 64 территориальных общины,
- В Киевской области – 69 территориальных общин,
- В Черниговской области – 57 территориальных общин,
- В Харьковской области – 56 территориальных общин,
- В Луганской области – 37 территориальных общин,
- В Одесской области – 91 территориальная община,
- В Черновицкой области – 52 территориальных общины,
- В Запорожской области – 67 территориальных общин,
- В Херсонской области – 49 территориальных общин,
- В Тернопольской области – 55 территориальных общин,
- В Хмельницкой области – 60 территориальных общин,
- В Донецкой области – 66 территориальных общин,
- В Житомирской области – 65 территориальных общин.
Напомним, в декабре Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, меняющий процедуру утверждения перспективных планов формирования территориальных общин.
Согласно принятому документу, перспективный план формирования территорий общин области и АРК утверждается Правительством (по представлению Совета министров Автономной Республики Крым, соответствующей областной государственной администрации). До этого перспективный план сначала проходил процедуру одобрения в облсовете, после чего направлялся в Кабмин.
- Ранее экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в рамках реформы децентрализации общины получат больше полномочий.