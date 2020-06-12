Решение было принято на внеочередном заседании Правительства.

Ранее в Украине существовал 490 районов. Это решение в рамках реализации реформы децентрализации.

Районы в областях переформатируют таким образом:

  • АР Крым – 10 районов;
  • Винницкая область – 5 районов;
  • Волынская область – 4 района;
  • Днепропетровская область – 6 районов;
  • Донецкая область – 8 районов;
  • Житомирская область- 4 района;
  • Закарпатская область – 5 районов;
  • Запорожская область – 5 районов;
  • Ивано-Франковская область – 5 районов;
  • Киевская область – 6 районов;
  • Кировоградская область – 4 района;
  • Луганская область – 8 районов;
  • Львовская область – 7 районов;
  • Николаевская область – 4 района;
  • Одесская область – 6 районов;
  • Полтавская область – 4 района;
  • Ровенская область – 4 района;
  • Сумская область – 5 районов;
  • Тернопольская область – 3 района;
  • Харьковская область – 7 районов;
  • Херсонская область – 3 района;
  • Хмельницкая область – 5 районов;
  • Черкасская область – 4 района;
  • Черновицкая область – 3 района;
  • Черниговская область – 4 района.

Географическое положение всех районов можно посмотреть здесь.

Постановление планируют доработать в однодневный срок и опубликовать. Винницкую, Житомирскую, Полтавскую, Одесскую, Львовскую и Сумскую области еще раз пересмотрят.

По формированию ОТГ принято следующее решение:

  • В Полтавской области – 61 территориальная община,
  • В Волынской области – 54 территориальных общины,
  • В Днепропетровской области – 86 территориальных общин,
  • В Сумской области – 51 территориальная община,
  • В Николаевской области – 52 территориальных общины,
  • В Кировоградской области – 49 территориальных общин,
  • В Черкасской области – 67 территориальных общин,
  • В Ивано-Франковской области – 62 территориальных общины,
  • В Ровенской области – 64 территориальных общины,
  • В Винницкий области – 63 территориальных общины,
  • В Закарпатской области – 64 территориальных общины,
  • В Киевской области – 69 территориальных общин,
  • В Черниговской области – 57 территориальных общин,
  • В Харьковской области – 56 территориальных общин,
  • В Луганской области – 37 территориальных общин,
  • В Одесской области – 91 территориальная община,
  • В Черновицкой области – 52 территориальных общины,
  • В Запорожской области – 67 территориальных общин,
  • В Херсонской области – 49 территориальных общин,
  • В Тернопольской области – 55 территориальных общин,
  • В Хмельницкой области – 60 территориальных общин,
  • В Донецкой области – 66 территориальных общин,
  • В Житомирской области – 65 территориальных общин.

Напомним, в декабре Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, меняющий процедуру утверждения перспективных планов формирования территориальных общин.

Согласно принятому документу, перспективный план формирования территорий общин области и АРК утверждается Правительством (по представлению Совета министров Автономной Республики Крым, соответствующей областной государственной администрации). До этого перспективный план сначала проходил процедуру одобрения в облсовете, после чего направлялся в Кабмин.

  • Ранее экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в рамках реформы децентрализации общины получат больше полномочий.