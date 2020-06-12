Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

По словам главы правительства, Дениса Шмыгаля, обновленный проект будет уже сегодня внесен в Верховную раду.

Отмечается, что в обновленной программе задекларировано продолжение европейской интеграции Украины, а также внедрение административных и технических стандартов НАТО.

“Программа предусматривает, что правительство продолжит цифровизацию государственных услуг. В частности, запланировано введение минимум 200 государственных услуг, доступных онлайн”, – сказано в сообщении.

Помимо того, программа также содержит пункты, касающиеся реинтеграции временно оккупированных украинских территорий.

В финансово-экономической отрасли Кабмин намерен поддерживать украинского производителя и стимулировать развитие бизнеса в стране. В частности, в правительстве хотят, чтобы 10% ВВП страны было сформировано IT-сферой.

Правительство планирует увеличить:

– количество занятых лиц в малом и среднем бизнесе;

– среднегодовой рост физических объемов экспорта минимум на 5%;

– удельный веса экспорта товаров в ЕС.

При этом в социальной отрасли планируется упростить порядок назначения субсидий, увеличить количество реабилитационных учреждений, а также повысить размер материальной помощи опекунам.

“Мы планируем улучшить благосостояние украинцев. Социальные стандарты жизни людей вырастут независимо от места проживания и социального статуса. Это главная цель нашей работы”, – заявил премьер.