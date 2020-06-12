Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
По словам главы правительства, Дениса Шмыгаля, обновленный проект будет уже сегодня внесен в Верховную раду.
Отмечается, что в обновленной программе задекларировано продолжение европейской интеграции Украины, а также внедрение административных и технических стандартов НАТО.
“Программа предусматривает, что правительство продолжит цифровизацию государственных услуг. В частности, запланировано введение минимум 200 государственных услуг, доступных онлайн”, – сказано в сообщении.
Помимо того, программа также содержит пункты, касающиеся реинтеграции временно оккупированных украинских территорий.
В финансово-экономической отрасли Кабмин намерен поддерживать украинского производителя и стимулировать развитие бизнеса в стране. В частности, в правительстве хотят, чтобы 10% ВВП страны было сформировано IT-сферой.
Правительство планирует увеличить:
– количество занятых лиц в малом и среднем бизнесе;
– среднегодовой рост физических объемов экспорта минимум на 5%;
– удельный веса экспорта товаров в ЕС.
При этом в социальной отрасли планируется упростить порядок назначения субсидий, увеличить количество реабилитационных учреждений, а также повысить размер материальной помощи опекунам.
“Мы планируем улучшить благосостояние украинцев. Социальные стандарты жизни людей вырастут независимо от места проживания и социального статуса. Это главная цель нашей работы”, – заявил премьер.
- Кабинет Министров ожидает роста экономики Украины с третьего квартала 2020 года.