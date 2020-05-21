Кабинет министров Украины утвердил перспективный план по созданию объединенных территориальных общин в Киевской, Сумской и Ровенской областях.

Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета министров Украины.

“Так, в Днепропетровской области предусмотрено 85 способных территориальных общин, в Киевской – 69, в Ровенской – 64, в Сумской – 51. Планы охватывают 100% территории области”, – говорится в сообщении.

В частности, в Киевской области планируют создать более 60 общин.

Кроме того, документ со списком общин опубликовал на своей странице в Facebook народный депутат Украины от фракции “Европейская солидарность” Алексей Гончаренко.

В частности, в Киевской области будет около 60 объединенных территориальных общин.

1. Березанская

2. Бышевская

3. Белгородская

4. Белоцерковская

5. Богуславская

6. Бородянская

7. Борщаговская

8. Боярская

9. Бучанская

10. Васильковская

11. Великодимерськая

12. Вышгородская

13. Вишневая

14. Володарская

15. Вороньковская

16. Гатненськая

17. Горная

18. Глеваховская

19. Гостомельская

20. Гребенковская

21. Дымерская

22. Дивичкивська

23. Дмитриевская

24. Зазимская

25. Згуровская

26. Золочевская

27. Иванковская

28. Ирпенская

29. Кагарлицкая

30. Калиновская (Броварской район)

31. Калиновская (Васильковский район)

32. Калитянская

33. Ковалевская

34. Кожанская

35. Козинская

36. Коцюбинская

37. Макаровская

38. Маловильшанская

39. Медвинская

40. Мироновская

41. Немишаевская

42. Обуховская

43. Переяславская

44. Петровская

45. Пирновская

46. ​​Песковская

47. Полесская

48. Пристоличная

49. Ржищевская

50. Рокитнянская

51. Сквирская

52. Славутичская

53. Ставищенская

54. Студеникивская

55. Таращанская

56. Ташанская

57. Тетиевская

58. Томашевская

59. Узинская

60. Украинская

61. Фастовская

62. Феодосиевская

63. Фурсовская

64. Цибливськая

65. Чабанивская

66. Яготинская