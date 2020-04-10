Документ от 8 апреля опубликован на сайте Кабмина.

Так, главы ОГА и КГГА определяют перечень специализированных учреждений для организации обсервации. Медицинское сопровождение также обеспечивает местная власть, как и питание людей в обсервации. Однако еду оплачивают сами граждане.

“Лица, которые находятся в обсерваторах (изоляторах), могут получать личные вещи, продукты питания (кроме алкогольных напитков и вещей, запрещенных к хранению) и обязаны соблюдать правила, установленные администрацией места обсервации”, — говорится в сообщении.

Также администрация должна обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты и в целом отвечать за инфекционный контроль в обсерваторе.

Общественный порядок возле обсерваторов и во время транспортировки туда людей обеспечивают МВД, полиция и Нацгвардия.

Следует отметить, что не все люди, которые пересекают границу, обязаны отправиться на обсервацию. Исключения есть для:

работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных

международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств;

членов экипажей воздушных и морских, речных судов;

членов поездных и локомотивных бригад.

Однако исключение будет работать, если нет оснований полагать, что они были в контакте с лицом, инфицированным коронавирусом.