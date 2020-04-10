Документ от 8 апреля опубликован на сайте Кабмина.
Так, главы ОГА и КГГА определяют перечень специализированных учреждений для организации обсервации. Медицинское сопровождение также обеспечивает местная власть, как и питание людей в обсервации. Однако еду оплачивают сами граждане.
“Лица, которые находятся в обсерваторах (изоляторах), могут получать личные вещи, продукты питания (кроме алкогольных напитков и вещей, запрещенных к хранению) и обязаны соблюдать правила, установленные администрацией места обсервации”, — говорится в сообщении.
Также администрация должна обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты и в целом отвечать за инфекционный контроль в обсерваторе.
Общественный порядок возле обсерваторов и во время транспортировки туда людей обеспечивают МВД, полиция и Нацгвардия.
Следует отметить, что не все люди, которые пересекают границу, обязаны отправиться на обсервацию. Исключения есть для:
- работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных
- международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;
- водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств;
- членов экипажей воздушных и морских, речных судов;
- членов поездных и локомотивных бригад.
Однако исключение будет работать, если нет оснований полагать, что они были в контакте с лицом, инфицированным коронавирусом.
- Ранее главный санитарный врач, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил, что в ближайшее время Украину ожидает пиковый рост заболеваемости коронавирусом COVID-19.
- По его словам, если бы Украина не приняла более жесткие карантинные меры, пик заболевания в Украине пришелся бы на 14-15 апреля.
- В Украине по состоянию на утро 9 апреля зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 224 новых случая.