Об этом сообщает корреспондент #Букв.
“Мы вводим в действие договор с Турецкой Республикой о том, что наши водительские удостоверения на всей территории Турции будут признаваться турецкими властями как настоящие. Это важно для наших туристов и для наших граждан”, – отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Соглашение о взаимном признании прав предусматривает, что граждане Украины, которые легально проживают в Турции и турки, законно проживающих в нашей стране, смогут обменять свои национальные водительские удостоверения на аналогичные документы страны проживания.
В МВД сообщили, что подобные соглашения уже существуют между Украиной, Италией и Испанией. Также планируется такой договор с Францией.
- Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного брифинга подписали соглашение о взаимном признании и обмене национальных удостоверений водителя.