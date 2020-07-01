Сегодня, 1 июля, на заседании Кабинет Министров утвердил соглашение с правительством Турции о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Мы вводим в действие договор с Турецкой Республикой о том, что наши водительские удостоверения на всей территории Турции будут признаваться турецкими властями как настоящие. Это важно для наших туристов и для наших граждан”, – отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Соглашение о взаимном признании прав предусматривает, что граждане Украины, которые легально проживают в Турции и турки, законно проживающих в нашей стране, смогут обменять свои национальные водительские удостоверения на аналогичные документы страны проживания.

В МВД сообщили, что подобные соглашения уже существуют между Украиной, Италией и Испанией. Также планируется такой договор с Францией.