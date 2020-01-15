Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По его словам, был согласован соответствующий проект закона, который теперь должна рассмотреть и одобрить Верховная Рада.
Так, не подлежат приватизации предприятия, которые:
• обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства;
• являются естественными монополиями;
• имеют критически важное значение для общества.
“Более того, мы усилим контроль за надлежащим использованием собственности и эффективным управлением стратегических государственных предприятий, не подлежащих приватизации”, – добавил Гончарук.
В список предприятий, которые не могут быть приватизированы, вошли: “Энергоатом”, “Укргидроэнерго”, “Укрэнерго”, “Укроборонпром” и ряд государственных оборонных предприятий, “Укрхимтрансаммиак”, Администрация морских портов, ГП “Документ”, полиграфкомбинат “Украина” и многое другое.
Все предприятия сгруппированы в блоки “Энергетическая независимость”, “Оборонная промышленность”, “Контроль за критическими природными монополиями или ресурсами”, “Атомная энергетика и обращение с радиоактивными отходами”, “Выполнение задач публичной политики”, “Выполнение государством своих основных функций”, “Культура и спорт”, “Производство объектов космической деятельности”, “Предприятия пробирного контроля”, “Специальные объекты связи”.
При этом Кабмин допускает частичную приватизацию (не более 50 % -1 акция) компаний: “Нафтогаз Украины”, “Магистральные газопроводы Украины” (материнская компания нового оператора ГТС), “Укртрансгаз”, “Укрнафта”, “Укргазвыдобування”, “Укртранснафта”, “Укрзализныця”, “Укрпочта” и ряд других.
- Кабинет Министров Украины за почти 4 месяца работы передал на приватизацию 530 государственных предприятий.
- В Фонде государственного имущества Украины планируют в рамках приватизации продать в 2020 году 3 – 5 крупных объектов, а также не менее 300 малых и средних.