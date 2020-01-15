Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил перечень стратегических предприятий, которые не подлежат приватизации.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, был согласован соответствующий проект закона, который теперь должна рассмотреть и одобрить Верховная Рада.

Так, не подлежат приватизации предприятия, которые:

• обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства;

• являются естественными монополиями;

• имеют критически важное значение для общества.

“Более того, мы усилим контроль за надлежащим использованием собственности и эффективным управлением стратегических государственных предприятий, не подлежащих приватизации”, – добавил Гончарук.

В список предприятий, которые не могут быть приватизированы, вошли: “Энергоатом”, “Укргидроэнерго”, “Укрэнерго”, “Укроборонпром” и ряд государственных оборонных предприятий, “Укрхимтрансаммиак”, Администрация морских портов, ГП “Документ”, полиграфкомбинат “Украина” и многое другое.

Все предприятия сгруппированы в блоки “Энергетическая независимость”, “Оборонная промышленность”, “Контроль за критическими природными монополиями или ресурсами”, “Атомная энергетика и обращение с радиоактивными отходами”, “Выполнение задач публичной политики”, “Выполнение государством своих основных функций”, “Культура и спорт”, “Производство объектов космической деятельности”, “Предприятия пробирного контроля”, “Специальные объекты связи”.

При этом Кабмин допускает частичную приватизацию (не более 50 % -1 акция) компаний: “Нафтогаз Украины”, “Магистральные газопроводы Украины” (материнская компания нового оператора ГТС), “Укртрансгаз”, “Укрнафта”, “Укргазвыдобування”, “Укртранснафта”, “Укрзализныця”, “Укрпочта” и ряд других.