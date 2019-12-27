Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил законопроект "О труде", который направлен на легализацию занятости населения.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

“В последние недели Минэкономики работает над новым законодательством о трудовых отношениях. Сегодня Правительство одобрило соответствующий законопроект. Он имеет целью повысить официальную занятость и уровень зарплат в стране”, – отметил министр.

Он уточнил, что новый законопроект необходим, потому что Кодекс законов о труде “давно не защищает работников”.

“Действующий документ датирован 1971 годом, поэтому не предусматривает официальной фиксации современных форм труда – фриланса, дистанционной, домашней или временной работы и др. Из-за отсутствия законодательного регулирования, альтернативой для многих разновидностей сегодняшних трудовых отношений стала нелегальная занятость. Поэтому возрастает работа в “тени”, зарплаты в конвертах, сложность в поиске работы, фактическое отсутствие защиты работников частного бизнеса”, – объяснил Милованов.

По словам министра, новый законопроект позволит сбалансировать рынок рабочей силы, вывести из тени заработные платы и ускорить экономический рост.

Документ должен: 1. Сохранить и расширить социальные права и гарантии работников через легализацию труда. 2. Увеличить количество легальных рабочих мест. 3. Обеспечить равные возможности мужчин и женщин в сфере труда. 4. Повысить доходы работников. 5. Гармонизировать законодательство с Евросоюзом.

Подготовка законопроекта продолжалась с сентября текущего года. К обсуждению и внесению предложений были привлечены отраслевые ассоциации работников, представители крупного и малого бизнеса, а также профсоюзных организаций.

Закон вступит в силу через 6 месяцев после рассмотрения и принятия Верховной Радой.

Еще в течение года будет действовать так называемый переходный период. За это время произойдет адаптация трудовых отношений и кадровых документов к нововведениям.

В Правительстве рассчитывают, что законопроект будет рассмотрен в Парламенте пакетом с другими проектами законов, которые влияют на рынок труда и трудовые отношения (такими как “о забастовке”, “о профсоюзах” и др.).

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подчеркнул, что реформа рынка труда позволит создать 1 млн новых рабочих мест за 5 лет, а также сделает возможным “поиск новой работы за 2 месяца”.