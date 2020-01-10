Кабинет Министров повысил оклад Генерального прокурора с 37 000 грн до 93 648 грн.

Об этом говорится в постановлении Правительства №1155.

Кроме того, оклад первого заместителя генпрокурора установлен на уровне 89 326 грн, заместителя – 86 446 грн, начальника департамента – 40 341 грн. Для прокурора Офиса генпрокурора установлен оклад 28 815 грн.

Оклад начальников областных прокуратур установлен на уровне 38 038 грн, окружных прокуратур – 32 273 грн.

В октябре 2019 года месячный оклад Рябошапки составлял 37 тыс. грн, сообщали “Українським новинам” в Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ). При этом вся зарплата Генпрокурора с учетом надбавок, доплат и премий превышала в октябре 133 тыс. грн.