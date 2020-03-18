Кабинет Министров на своем заседании, 18 марта, принял решение о введении специальных пошлин на импорт электроэнергии и угля из Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Пошлины вводят с 1 апреля 2020 года – их размер составит 65% от таможенной стоимости угля или электроэнергии.

“Предлагается введение специальных пошлин для электрической энергии и всех типов угля, кроме антрацита и коксующихся углей, для энергетики и металлургической промышленности, с 1 апреля 2020 в размере 65 %”, – отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.