Соответствующее распоряжение от 25 мая № 566-р опубликовано на правительственном портале.

“Уволить Башлыка Дениса Александровича с должности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в соответствии с частью первой статьи 871 Закона Украины “О государственной службе”, – говорится в документе.

Другим распоряжением № 567-р правительство возложило исполнение обязанностей руководителя на первого заместителя председателя Госгеокадастра Юлию Мороз.

Денис Башлык в Facebook подтвердил информацию о своем увольнении.

“Друзья и коллеги. Получил много запросов информации о том, что я оставляю пост председателя Госгеокадастра. Во-первых, я хочу ее подтвердить. Во-вторых, это решение – не точка, а скорее многоточие. Детали сообщу чуть позже. Спасибо за понимание”, – написал он.