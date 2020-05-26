Соответствующее распоряжение от 25 мая № 566-р опубликовано на правительственном портале.
“Уволить Башлыка Дениса Александровича с должности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в соответствии с частью первой статьи 871 Закона Украины “О государственной службе”, – говорится в документе.
Другим распоряжением № 567-р правительство возложило исполнение обязанностей руководителя на первого заместителя председателя Госгеокадастра Юлию Мороз.
Денис Башлык в Facebook подтвердил информацию о своем увольнении.
“Друзья и коллеги. Получил много запросов информации о том, что я оставляю пост председателя Госгеокадастра. Во-первых, я хочу ее подтвердить. Во-вторых, это решение – не точка, а скорее многоточие. Детали сообщу чуть позже. Спасибо за понимание”, – написал он.
- Напомним, 28 ноября Кабмин назначил председателем Госгеокадастра Дениса Башлыка. До этого Башлык занимал должность директора департамента международного сотрудничества и рынка земель в Госгеокадастра. Он окончил Киевский национальный университет им. Т. Шевченко по специальности “Международные отношения”.