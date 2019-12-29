Кабинет Министров Украины уволил Антона Янчука с должности главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Соответствующее распоряжение от 27 декабря обнародовано на сайте Правительства.

“Уволить Янчука Антона Владимировича с должности главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, в соответствии с частью первой статьи 871 закона Украины “О государственной службе”, – говорится в тексте распоряжения.

Стоит отметить, что Антон Янчук возглавлял АРМА с декабря 2016 года. До этого он занимал пост замминистра юстиции.

С середины ноября Янчук был отстранен от должности. Поводом стал срыв отопительного сезона теплоэлектроцентралями во Львовской области, которые были переданы во временное подчинение АРМА.

Правительство назначило и.о. главы АРМА Виталия Сигидина.

Сам Янчук обратился с иском в суд из-за отстранения. Иск был подан против Кабинета Министров. Окружной административный суд Киева открыл производство по иску и назначил на 21 января подготовительное заседание.