Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.
“Только что на внеочередном Кабмине уволен Нефьодов с должности главы Таможни. Также уволен Сергей Верланов с должности главы Государственной фискальной службы”, — написал он.
Кроме того, нардеп проинформировал, что были уволены и заместители освобожденных от должности чиновников.
“Также уволены заместители Нефьодова — Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов. С должности заместителя главы Государственной фискальной службы уволен Дмитрий Венцковский”, — добавил он.
ОБНОВЛЕНО (20:30):
В пресс-службе Кабинета Министров подтвердили увольнение Нефьодова, Верланова, Зелди, Шендрика, Петухова и Венцковского с занимаемых должностей.
Глава правительства, комментируя это решение Кабмина, отметил: “В ближайшее время планируем назначить новых эффективных руководителей в эти ведомства”.
- Напомним, во время работы на посту главы Минфина Игорь Уманский инициировал отставки главы Государственной налоговой службы Сергея Верланов и главы Гостаможенной службы Максима Нефедова, поскольку бюджет якобы недополучал около 5 млрд грн ежемесячно из-за схем с НДС.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что команда президента обеспокоена ситуацией с коррупцией в налоговой службе и на таможне, где, по словам Уманского, “контрабас” как шел, так и идет. В результате Уманский стал советником главы Ермака, деятельность которого, по словам главы ОПУ, будет связана с искоренением схем в налоговой и таможне.
- 24 апреля Рада приняла решение о создании Временной следственной комиссии, которая расследует факты, озвученные Уманским.