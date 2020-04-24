Кабинет министров Украины во время сегодняшнего внеочередного заседания уволил с постов руководителей таможенной и налоговой служб Максима Нефьодова и Сергея Верланова.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

“Только что на внеочередном Кабмине уволен Нефьодов с должности главы Таможни. Также уволен Сергей Верланов с должности главы Государственной фискальной службы”, — написал он.

Кроме того, нардеп проинформировал, что были уволены и заместители освобожденных от должности чиновников.

“Также уволены заместители Нефьодова — Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов. С должности заместителя главы Государственной фискальной службы уволен Дмитрий Венцковский”, — добавил он.

ОБНОВЛЕНО (20:30):

В пресс-службе Кабинета Министров подтвердили увольнение Нефьодова, Верланова, Зелди, Шендрика, Петухова и Венцковского с занимаемых должностей.

Глава правительства, комментируя это решение Кабмина, отметил: “В ближайшее время планируем назначить новых эффективных руководителей в эти ведомства”.