Об этом проинформировали в пресс-службе КМУ.
Так, на сегодняшнем заседании Правительство передало еще ряд имущественных комплексов государственных предприятий в сферу управления Фонда государственного имущества для дальнейшей приватизации.
“За почти 4 месяца на приватизацию передано больше государственных объектов, чем за все 28 лет независимости. Это позволит привлечь инвестиции в ряд госпредприятий и увеличить заработные платы работникам”, – отметил премьер-министр Алексей Гончарук.
По его словам, общая балансовая стоимость согласованных на приватизацию активов составляет более 12 млрд гривен.
В следующем году начнутся прозрачные аукционы через ProZorro.Продажи.
Гончарук уточнил на брифинге по итогам заседания, что сегодня были переданы в ФГИ еще 37 предприятий.
“Задача, которая была изначально поставлена перед нами, – передать до конца года 500 госпредприятий на приватизацию. Она выполнена. Сегодня мы передали последние 37 предприятий в Фонд государственного имущества. Мы намерены продолжать эту практику, анализируя, какие еще государственные активы используются неэффективно”, – подчеркнул он.
Как сообщил в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, 78 предприятий в ФГИУ были переданы со стороны органов исполнительной власти. В ноябре Фонд “пополнили” 415 объектов.
“Предварительно каждое министерство провело анализ имущества и согласовало часть непрофильных или убыточных активов на приватизацию… Ранее, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства совместно с центральными органами власти проанализировали состояние 1399 государственных предприятий относительно необходимости приватизации. В общей сложности 737 госпредприятий согласованы на приватизацию. То есть еще примерно 200 предприятий будут переданы на приватизацию”, – рассказал Милованов.
Министр уточнил, что сегодня, среди прочего, были переданы на приватизацию спиртовые заводы: Саратский винодельческий завод; Водочный цех Бучацкого мальтозного завода; Мариупольский ликеро-водочный завод; Артемовский завод шампанских вин; Киевский завод шампанских вин; Львовский государственный ликеро-водочный завод; Одесский коньячный завод.
Также сегодня передали на приватизацию Львовский ипподром.
- В Фонде государственного имущества Украины планируют в рамках приватизации продать в 2020 году 3 – 5 крупных объектов, а также не менее 300 малых и средних.
- 26 ноября в Кабинете Министров приняли решение о передаче 415 государственных предприятий на приватизацию.
- 20 ноября Кабинет Министров Украины передал на приватизацию 339 предприятий.
- Кабинет Министров передал отель “Днипро”, расположенный в центре Киева, на приватизацию.