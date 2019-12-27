Кабинет Министров Украины за почти 4 месяца работы передал на приватизацию 530 государственных предприятий.

Об этом проинформировали в пресс-службе КМУ.

Так, на сегодняшнем заседании Правительство передало еще ряд имущественных комплексов государственных предприятий в сферу управления Фонда государственного имущества для дальнейшей приватизации.

“За почти 4 месяца на приватизацию передано больше государственных объектов, чем за все 28 лет независимости. Это позволит привлечь инвестиции в ряд госпредприятий и увеличить заработные платы работникам”, – отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, общая балансовая стоимость согласованных на приватизацию активов составляет более 12 млрд гривен.

В следующем году начнутся прозрачные аукционы через ProZorro.Продажи.

Гончарук уточнил на брифинге по итогам заседания, что сегодня были переданы в ФГИ еще 37 предприятий.

“Задача, которая была изначально поставлена перед нами, – передать до конца года 500 госпредприятий на приватизацию. Она выполнена. Сегодня мы передали последние 37 предприятий в Фонд государственного имущества. Мы намерены продолжать эту практику, анализируя, какие еще государственные активы используются неэффективно”, – подчеркнул он.

Как сообщил в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, 78 предприятий в ФГИУ были переданы со стороны органов исполнительной власти. В ноябре Фонд “пополнили” 415 объектов.

“Предварительно каждое министерство провело анализ имущества и согласовало часть непрофильных или убыточных активов на приватизацию… Ранее, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства совместно с центральными органами власти проанализировали состояние 1399 государственных предприятий относительно необходимости приватизации. В общей сложности 737 госпредприятий согласованы на приватизацию. То есть еще примерно 200 предприятий будут переданы на приватизацию”, – рассказал Милованов.

Министр уточнил, что сегодня, среди прочего, были переданы на приватизацию спиртовые заводы: Саратский винодельческий завод; Водочный цех Бучацкого мальтозного завода; Мариупольский ликеро-водочный завод; Артемовский завод шампанских вин; Киевский завод шампанских вин; Львовский государственный ликеро-водочный завод; Одесский коньячный завод.

Также сегодня передали на приватизацию Львовский ипподром.