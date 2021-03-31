Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
“Кабинет Министров принял решение, которым предусматривается совершенствование способов оплаты парковочных услуг. В частности предлагается внедрение возможности платить за парковку в платежных терминалах, банковских автоматах и комплексах самообслуживания”, – отметил он.
По словам Шмыгаля, это действительно важное решение, которое требовали органы местного самоуправления и которое имело высокий запрос от водителей.
“Правительство дает местным властям все инструменты, чтобы наконец создать соответствующую систему парковки с лучшими европейскими стандартами”, – добавил он.
Согласно внесенным изменениям в ранее действующее постановление, запрещается обустраивать площадки для парковки на тротуарах. Делать парковки на дорогах смогут только операторы.
Также все площадки для парковки должны быть обязательно оборудованы паркоматами, платежными устройствами и информацией о способе оплаты.
Кроме того, предлагается изменить требование относительно ширины улицы для размещения площадок для парковки, уменьшив ее с 7,5 до 6 метров.
- Ранее сообщалось, что в центре столицы планируют увеличить тарифы за парковку минимум до 50 гривен в час.