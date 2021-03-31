Кабинет Министров сегодня на заседании усовершенствовал правила парковки в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Кабинет Министров принял решение, которым предусматривается совершенствование способов оплаты парковочных услуг. В частности предлагается внедрение возможности платить за парковку в платежных терминалах, банковских автоматах и комплексах самообслуживания”, – отметил он.

По словам Шмыгаля, это действительно важное решение, которое требовали органы местного самоуправления и которое имело высокий запрос от водителей.

“Правительство дает местным властям все инструменты, чтобы наконец создать соответствующую систему парковки с лучшими европейскими стандартами”, – добавил он.

Согласно внесенным изменениям в ранее действующее постановление, запрещается обустраивать площадки для парковки на тротуарах. Делать парковки на дорогах смогут только операторы.

Также все площадки для парковки должны быть обязательно оборудованы паркоматами, платежными устройствами и информацией о способе оплаты.

Кроме того, предлагается изменить требование относительно ширины улицы для размещения площадок для парковки, уменьшив ее с 7,5 до 6 метров.