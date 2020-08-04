В Украине разработана программа, которая позволяет использовать предоставленный государством 1 млрд грн дополнительного финансирования на съемку патриотического кино. Из этой суммы на украинские сериалы заложено 100 млн гривен.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

“К концу года сфокусируемся на производстве сериалов патриотического направления. С украинскими актерами и украинским нарративами. В трудный карантинный и посткарантинный период спрос зрителей растет именно на телевизионный продукт. Это решение позволит поддержать киноиндустрию и предложить зрителю то, что ему нравится”, – сказал министр.

Ткаченко добавил, что начало конкурса запланировано на вторую половину сентября.