Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
“К концу года сфокусируемся на производстве сериалов патриотического направления. С украинскими актерами и украинским нарративами. В трудный карантинный и посткарантинный период спрос зрителей растет именно на телевизионный продукт. Это решение позволит поддержать киноиндустрию и предложить зрителю то, что ему нравится”, – сказал министр.
Ткаченко добавил, что начало конкурса запланировано на вторую половину сентября.
- Ранее сообщалось, что американская компания Netflix снимает свой первый фильм в Украине.