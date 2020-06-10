Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончарченко в своем Telegram-канале.
“Кабмин выделил МВД доплаты для тех, кто непосредственно занят в борьбе с коронавирусом в целом – 2 701 125,3 тыс. грн”, – говорится в сообщении.
В частности, аппарату МВД выделили 171 081,6 тыс. грн,
Нацгвардии – 125 105,5 тыс. грн,
Администрации Государственной пограничной службы – 103 774,7 тыс. грн,
Государственной службе по чрезвычайным ситуациям – 51 302,5 тыс. грн,
Нацполиции – 2 249 861 тыс. грн.
- Министерство внутренних дел Украины в мае обратилось с официальным письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю касательно вопроса предоставления суммы в размере 2,5 млрд грн на доплаты сотрудникам МВД на время карантина.