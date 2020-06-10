Кабинет Министров сегодня на заседании выделил 2,7 миллиарда гривен Министерству внутренних дел на доплаты для занятых в борьбе с коронавирусом работникам.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончарченко в своем Telegram-канале.

“Кабмин выделил МВД доплаты для тех, кто непосредственно занят в борьбе с коронавирусом в целом – 2 701 125,3 тыс. грн”, – говорится в сообщении.

В частности, аппарату МВД выделили 171 081,6 тыс. грн,

Нацгвардии – 125 105,5 тыс. грн,

Администрации Государственной пограничной службы – 103 774,7 тыс. грн,

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям – 51 302,5 тыс. грн,

Нацполиции – 2 249 861 тыс. грн.