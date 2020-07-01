Об этом сообщила пресс-служба Правительства.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что помощь от государства получат военнослужащие, принимавшие участие в отражении вооруженной агрессии на Донбассе и получили ранения.
По его словам, решение предусматривает выделение 305 млн гривен, которые пойдут на то, чтобы обеспечить квартирами и домами почти 300 военных и их семьи.
“Эти люди защищали нашу независимость и территориальную целостность. Наши военные – это наши герои, поэтому мы как Правительство и общество должны отдавать им должное, в том числе создавать достойные условия для проживания и работы. Это очень важно, чтобы наши ребята на передовой видели и понимали, что государство здесь на мирной земле, подставляет плечо и помогает им и их семьям. И поэтому наше решение сегодня – оно не только о социальных обязательствах, а оно также о национальной безопасности нашей страны”, – добавил глава Правительства.
- Ранее в Киеве одобрили концепцию обеспечения жильем киевлян – участников антитеррористической операции, а также членов семей погибших (умерших) киевлян – участников АТО. Планируется, что до 2024 года жилье получат 1 880 человек.