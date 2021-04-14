Про це свідчить постанова уряду № 338 від 14 квітня.

Йдеться про перерозподіл видатків держбюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2021 рік.

Так, Кабмін зменшив обсяг видатків за програмою медгарантій (“Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення”) на суму 6,5 млрд гривень та спрямував ці кошти на закупівлю COVID-вакцин.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що МОЗ не вистачає саме 6,5 млрд гривень на закупівлю вакцин проти коронавірусу.

Як відомо, Програма медичних гарантій – це перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнту безоплатно.

Для забезпечення фінансування такої безкоштовної меддопомоги Національна служба здоров’я укладала договори із лікарнями (останні отримують кошти з держбюджету за лікування пацієнтів). Тобто йдеться про кошти, що виділяються для лікування хворих та лікарень.

Напередодні під час засідання Верховної Ради прозвучала заява, що МОЗ хоче розрахуватися за вакцину проти коронавірусу Pfizer з бюджету, передбаченого на медичні гарантії.

На це відреагував Максим Степанов, запевнивши, що “про “зраду” не йдеться. За його словами, кошти з програми медгарантій забирають тимчасово.

“Ще пів року тому, під час формування держбюджету, ми наполягали закласти 15,1 млрд грн на закупівлю вакцин. У результаті нам виділили лише 4 млрд грн, за які ми вже придбали препарати. Сьогодні, щоб проплатити наступні законтрактовані вакцини, потрібно 6,5 млрд грн. Щоб не вносити зміни до держбюджету і не втрачати час, ми вирішили тимчасово перевести цю суму з четвертого кварталу Програми медичних гарантій на закупівлю вакцин. Згідно з нашою постановою, Міністерство фінансів протягом 3 місяців має зобов’язання повернути відповідну суму назад”, – зазначив Степанов, закликавши “не розводити паніку”.