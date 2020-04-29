Кабинет Министров сегодня на заседании одобрил выделение Министерству охраны здоровья 100 млн грн на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Отмечается, что этих средств хватит на ориентировочно 200 ИВЛ.

“За счет выделенных 100 млн грн будет можно закупить ориентировочно 200 современных аппаратов искусственной вентиляции легких, которые отвечают необходимым техническим критериям и могут быть использованы для оказания помощи пациентам с COVID-19”, – сказал министр охраны здоровья Максим Степанов.

Он также добавил, что это будут аппараты украинского производства.

“Они прошли все тестирования и сразу после закупки аппараты будут поставлены в наши больницы по всей стране”, – резюмировал министр.