Соответствующее решение было принято на заседании правительства 6 мая.
“Постановление предусматривает выделение 3 млрд 132 млн и 500 тыс. грн на борьбу с коронавирусом в Украине. Сейчас документ находится на согласовании в Министерстве финансов и Министерстве экономического развития. Мы учли все замечания”, – сказал глава МОЗ Максим Степанов.
Он отметил, что эти средства пойдут на:
– обеспечение средствами индивидуальной защиты учреждений охраны здоровья первой волны и экстренной медицинской помощи, которые работают с пациентами, больными COVID-19;
– закупку товаров (работ, услуг), необходимых для обеспечения готовности и реагирования на вспышки COVID-19 (в частности, речь идет о расходах лабораторных центров МОЗ Украины, ГУ “Центр общественного здоровья МОЗ Украины” и ГУ “Украинский научно-исследовательский противочумный институт имени И. И. Мечникова МЗ Украины”);
– заработную плату медицинских и других работников лабораторных центров МОЗ Украины за март – июнь 2020 года, привлеченных к выполнению мероприятий, направленных на обеспечение готовности и реагирования на вспышки коронавирусной болезни (COVID-19).
- Кабинет Министров на заседании 29 апреля одобрил выделение Министерству охраны здоровья 100 млн грн на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).