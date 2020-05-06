Кабинет Министров Украины дополнительно выделил 3 млрд 132 млн грн, которые будут направлены на борьбу с коронавирусом COVID-19.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 6 мая.

“Постановление предусматривает выделение 3 млрд 132 млн и 500 тыс. грн на борьбу с коронавирусом в Украине. Сейчас документ находится на согласовании в Министерстве финансов и Министерстве экономического развития. Мы учли все замечания”, – сказал глава МОЗ Максим Степанов.

Он отметил, что эти средства пойдут на:

– обеспечение средствами индивидуальной защиты учреждений охраны здоровья первой волны и экстренной медицинской помощи, которые работают с пациентами, больными COVID-19;

– закупку товаров (работ, услуг), необходимых для обеспечения готовности и реагирования на вспышки COVID-19 (в частности, речь идет о расходах лабораторных центров МОЗ Украины, ГУ “Центр общественного здоровья МОЗ Украины” и ГУ “Украинский научно-исследовательский противочумный институт имени И. И. Мечникова МЗ Украины”);

– заработную плату медицинских и других работников лабораторных центров МОЗ Украины за март – июнь 2020 года, привлеченных к выполнению мероприятий, направленных на обеспечение готовности и реагирования на вспышки коронавирусной болезни (COVID-19).