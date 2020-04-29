Кабмин открыл некоторые рынки: какие условия работы

Об этом сообщила пресс-служба Правительства.
В частности, Кабмин внес изменения в постановление № 211 от 11 марта 2020 года.
Согласно принятым изменениям, рынки смогут работать при соблюдении следующих условий:
- наличие регистрации агропродовольственного рынка как оператора рынка пищевых продуктов;
- допуск работников и посетителей на территорию рынка исключительно при наличии надетых медицинских масок (респираторов);
- прохождение бесконтактного температурного скрининга;
- наличие на каждом входе (въезде) на территорию рынка диспенсеров с антисептиком;
- количество посетителей, одновременно находящихся на территории рынка, не более одного на 10 м2 торговой площади;
- расстояние между местами продавцов – не менее трех метров, места торговли должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями (из пленки или пластика);
- проведение дезинфекции контактных поверхностей каждые три часа, уборка и дезинфекция всех помещений, включая стационарные торговые места в конце каждого рабочего дня;
- отсутствие неконтролируемой (стихийной) торговли на прилегающей к рынку территории;
- обеспечение постоянного информирования посетителей об установленных ограничениях, которые необходимо соблюдать;
Проверять соблюдение этих требований будет Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины подготовило проект постановления о возобновлении работы 280 продовольственных рынков и опубликовало требования для их деятельности.
- Ранее сообщалось, что около 200 фермеров перекрыли движение по автомобильному мосту через Днепр вблизи Херсона.