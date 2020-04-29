Кабмин открыл некоторые рынки: какие условия работы

Кабинет Министров сегодня на заседании принял решение о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков, но работать они смогут с соблюдением определенных условий.

Об этом сообщила пресс-служба Правительства.

В частности, Кабмин внес изменения в постановление № 211 от 11 марта 2020 года.

Согласно принятым изменениям, рынки смогут работать при соблюдении следующих условий:

наличие регистрации агропродовольственного рынка как оператора рынка пищевых продуктов;

допуск работников и посетителей на территорию рынка исключительно при наличии надетых медицинских масок (респираторов);

прохождение бесконтактного температурного скрининга;

наличие на каждом входе (въезде) на территорию рынка диспенсеров с антисептиком;

количество посетителей, одновременно находящихся на территории рынка, не более одного на 10 м2 торговой площади;

расстояние между местами продавцов – не менее трех метров, места торговли должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями (из пленки или пластика);

проведение дезинфекции контактных поверхностей каждые три часа, уборка и дезинфекция всех помещений, включая стационарные торговые места в конце каждого рабочего дня;

отсутствие неконтролируемой (стихийной) торговли на прилегающей к рынку территории;

обеспечение постоянного информирования посетителей об установленных ограничениях, которые необходимо соблюдать;

Проверять соблюдение этих требований будет Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.