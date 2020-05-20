Об этом сообщает корреспондент #Букв.
При этом в связи с эпидемической ситуацией временно закрытыми останутся пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью.
“Министерство внутренних дел разработало проект распоряжения, которое предусматривает восстановление движения в 66 пунктах пропуска с Евросоюзом и Республикой Молдова. Реализация проекта восстановит полноценное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словакией и Молдовой. Остаются временно закрытыми пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью из-за эпидемиологической ситуации”, – сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.
- Кабинет Министров Украины принял решение о введении адаптивного карантина на территории страны с 22 мая по 22 июня.