Кабинет Министров сегодня на заседании принял решение о возобновлении работы 66 пунктов пропуска на границе с Европейским союзом и Молдовой.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

При этом в связи с эпидемической ситуацией временно закрытыми останутся пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью.

“Министерство внутренних дел разработало проект распоряжения, которое предусматривает восстановление движения в 66 пунктах пропуска с Евросоюзом и Республикой Молдова. Реализация проекта восстановит полноценное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словакией и Молдовой. Остаются временно закрытыми пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью из-за эпидемиологической ситуации”, – сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.