Соответствующее решение приняли во время внеочередного заседания Кабмина, передает корреспондент #Букв.
Так, глава Минздрава Максим Степанов отметил, что предлагается продлить действие режим чрезвычайной ситуации и карантина до 28 февраля 2021 года. До 8 января продолжат работу заведений питания до 23:00 с запретом расчетов после 22:00.
Во время январского локдауна запрещается функционирования:
- учреждений культуры, развлекательных заведений, выставочных залов;
- учебных заведений, кроме детских садов;
- средств размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации;
- спортзалов, кроме занятий на улице и тренировок профессиональных команд
- заведений питания, кроме доставки и еды на вынос;
- непродовольственных рынков и магазинов.
В новогоднюю ночь заведениям питания позволят работать до 01:00. Салоны красоты и парикмахерские будут работать только по предварительной записи.
Планируется запретить работу рождественских ярмарок после 8 января и отменить все развлечения вокруг главных елок городов.
Кроме того, государственные и коммунальные учреждения перейдут на удаленную работу и учебу.
Работу общественного транспорта ограничивать не будут.
“Мы максимально находили баланс, чтобы эти меры выполнялись в полном объеме. Также мы пытались создать малейшие неудобства, чтобы все эти меры были выполнены. Очень рассчитываем на сознательность граждан”, – подчеркнул Степанов.
Также глава Минздрава попросил поддержать постановление с однодневной доработкой. Члены Кабмина его поддержали.
- Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
- В пятницу, 4 декабря, представители правительства вместе с руководителями городов и ОГА обсудили перечень ограничений при локдауне и договорились по поводу того, какие субъекты хозяйственной деятельности, вероятно, должны будут прекратить работу.
- Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что советовал правительству не вводить локдаун в декабре.
- Также сообщалось Министерство охраны здоровья Украины будет рекомендовать Правительству ввести жесткий карантин (локдаун) в начале января 2021 года сроком на три недели.
- Почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна (жестких карантинных ограничений) на новогодние праздники. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.