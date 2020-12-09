В среду, 9 декабря, Кабинет Министров Украины одобрил постановление Министерства здравоохранения о введении жестких карантинных ограничений в период с 8 по 24 января.

Соответствующее решение приняли во время внеочередного заседания Кабмина, передает корреспондент #Букв.

Так, глава Минздрава Максим Степанов отметил, что предлагается продлить действие режим чрезвычайной ситуации и карантина до 28 февраля 2021 года. До 8 января продолжат работу заведений питания до 23:00 с запретом расчетов после 22:00.

Во время январского локдауна запрещается функционирования:

учреждений культуры, развлекательных заведений, выставочных залов;

учебных заведений, кроме детских садов;

средств размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации;

спортзалов, кроме занятий на улице и тренировок профессиональных команд

заведений питания, кроме доставки и еды на вынос;

непродовольственных рынков и магазинов.

В новогоднюю ночь заведениям питания позволят работать до 01:00. Салоны красоты и парикмахерские будут работать только по предварительной записи.

Планируется запретить работу рождественских ярмарок после 8 января и отменить все развлечения вокруг главных елок городов.

Кроме того, государственные и коммунальные учреждения перейдут на удаленную работу и учебу.

Работу общественного транспорта ограничивать не будут.

“Мы максимально находили баланс, чтобы эти меры выполнялись в полном объеме. Также мы пытались создать малейшие неудобства, чтобы все эти меры были выполнены. Очень рассчитываем на сознательность граждан”, – подчеркнул Степанов.

Также глава Минздрава попросил поддержать постановление с однодневной доработкой. Члены Кабмина его поддержали.