Кабинет Министров Украины принял решение избавиться от несвойственных полномочий и возложить их на министерства, а также другие государственные ведомства в соответствии с компетенцией.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о лишении Кабинета Министров Украины несвойственных полномочий” предусмотрено внесение изменений в 31 законодательный акт о лишении правительства 55 полномочий и возложении их на центральные органы исполнительной власти, другие государственные органы в соответствии с компетенцией.

Отмечается, что проект акта разработан с целью усиления способности Правительства к стратегическому планированию и формированию государственной политики путем его разгрузки от рассмотрения ведомственных, операционных и технических вопросов.

Согласно документу, полномочия Правительства по принятию решения о передаче объектов из государственной в коммунальную собственность возлагается на органы, уполномоченные управлять государственным имуществом, и самоуправляющиеся организации.

Также Кабмин лишается полномочий определять фонд оплаты труда работников местных государственных администраций.

В то же время, полномочия Правительства о предоставлении разрешения на перенос памятников национального значения полагаются на Минкультуры.

Кроме того, Министерству охраны здоровья переходят полномочия по утверждению правил маркировки табачных изделий в части медицинских предупреждений, рисунков и / или пиктограмм, которые наносятся производителем табачных изделий на упаковки табачных изделий.