Кабинет Министров Украины определил перечень видов экономической деятельности, за которую предприниматели и наемные работники в "красных" зонах карантина смогут получить выплату в размере 8 тысяч гривен.

Соответствующее постановление № 329 опубликовано на сайте Кабмина.

В перечень вошли следующие виды экономической деятельности:

• розничная торговля деталями для автотранспортных средств;

• другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах;

• розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах;

• розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения;

• розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах;

• розничная торговля скобяными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническим изделиями в специализированных магазинах;

• розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах;

• розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах;

• розничная торговля мебелью, осветительными принадлежностями и товарами для дома в специализированных магазинах;

• розничная торговля книгами в специализированных магазинах;

• розничная торговля аудио- и видеозаписями в специализированных магазинах;

• розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах;

• розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах;

• розничная торговля одеждой в специализированных магазинах, а также обувью и кожаными изделиями;

• розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах;

• розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах;

• розничная торговля неиспользуемыми товарами в специализированных магазинах;

• розничная торговля подержанными товарами в магазинах;

• розничная торговля с лотков и на рынках одеждой и обувью;

• розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами;

• другие виды розничной торговли вне магазинов;

• деятельность ресторанов, оказание услуг питания; поставки готовых блюд для событий; обслуживание напитками;

• демонстрация кинофильмов;

• организация конгрессов и торговых выставок;

• театральная и концертная деятельность; деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий; функционирование театральных и концертных залов;

• функционирование библиотек и архивов; музеев; спортивных сооружений;

• деятельность спортивных клубов; фитнес-центров;

• функционирование аттракционов и тематических парков;

• организация других видов отдыха и развлечений;

• стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;

• деятельность по обеспечению физического комфорта.

Что известно о карантинных выплатах

Как известно, 30 марта Верховная Рада поддержала президентский законопроект о выплате помощи из государственного бюджета и из местных бюджетов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и наемных работников, работа которых остановилась во время карантина (начиная с февраля 2021 года).

Предусмотрена выплата единовременного пособия в 2021 году: 1) за счет средств государственного бюджета в размере 8000 гривен; 2) за счет средств местных бюджетов в размере, определенном решением соответствующего органа местного самоуправления.

Выплату можно будет получить, зарегистрировавшись через приложение или Единый портал государственных услуг “Дия”. Для получения выплаты человек должен обратиться самостоятельно.

Заявки нужно подавать в течение 30 дней со дня введения на территории дополнительные меры карантина.

В заявлении нужно указывать: фамилию, имя, отчество; дату рождения; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта; адрес регистрации места жительства заявителя; номер банковского счета заявителя для выплаты пособия – по стандарту IBAN.

Гарантированную помощь в 8000 гривен смогут получить наемные работники юридических лиц или ФЛП при следующих условиях:

1) Основной КВЭД (классификатор видов экономической деятельности) работодателя относится к тем, в отношении которых применены карантинные меры.

2) Организация, в которой работает сотрудник, до введения карантина начислила ЕСВ (единый социальный взнос) за предыдущий квартал.

3) Средняя зарплата наемного работника не превышает 30 тысяч гривен в месяц.

4) Наемный работник не работает в организации по совместительству.

ФЛП смогут получить единовременное пособие если:

1) Основной КВЭД относится к тем, по которым введены карантинные меры.

2) Предприниматель зарегистрирован более 3 месяцев.

3) Оплатил ЕСВ не менее, чем за 6 месяцев в 2020 году.

4) Если предприниматель не является одновременно наемным работником.