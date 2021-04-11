Соответствующее постановление № 329 опубликовано на сайте Кабмина.
В перечень вошли следующие виды экономической деятельности:
• розничная торговля деталями для автотранспортных средств;
• другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах;
• розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах;
• розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения;
• розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах;
• розничная торговля скобяными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническим изделиями в специализированных магазинах;
• розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах;
• розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах;
• розничная торговля мебелью, осветительными принадлежностями и товарами для дома в специализированных магазинах;
• розничная торговля книгами в специализированных магазинах;
• розничная торговля аудио- и видеозаписями в специализированных магазинах;
• розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах;
• розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах;
• розничная торговля одеждой в специализированных магазинах, а также обувью и кожаными изделиями;
• розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах;
• розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах;
• розничная торговля неиспользуемыми товарами в специализированных магазинах;
• розничная торговля подержанными товарами в магазинах;
• розничная торговля с лотков и на рынках одеждой и обувью;
• розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами;
• другие виды розничной торговли вне магазинов;
• деятельность ресторанов, оказание услуг питания; поставки готовых блюд для событий; обслуживание напитками;
• демонстрация кинофильмов;
• организация конгрессов и торговых выставок;
• театральная и концертная деятельность; деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий; функционирование театральных и концертных залов;
• функционирование библиотек и архивов; музеев; спортивных сооружений;
• деятельность спортивных клубов; фитнес-центров;
• функционирование аттракционов и тематических парков;
• организация других видов отдыха и развлечений;
• стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
• деятельность по обеспечению физического комфорта.
Что известно о карантинных выплатах
Как известно, 30 марта Верховная Рада поддержала президентский законопроект о выплате помощи из государственного бюджета и из местных бюджетов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и наемных работников, работа которых остановилась во время карантина (начиная с февраля 2021 года).
Предусмотрена выплата единовременного пособия в 2021 году:
1) за счет средств государственного бюджета в размере 8000 гривен;
2) за счет средств местных бюджетов в размере, определенном решением соответствующего органа местного самоуправления.
Выплату можно будет получить, зарегистрировавшись через приложение или Единый портал государственных услуг “Дия”. Для получения выплаты человек должен обратиться самостоятельно.
Заявки нужно подавать в течение 30 дней со дня введения на территории дополнительные меры карантина.
В заявлении нужно указывать: фамилию, имя, отчество; дату рождения; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта; адрес регистрации места жительства заявителя; номер банковского счета заявителя для выплаты пособия – по стандарту IBAN.
Гарантированную помощь в 8000 гривен смогут получить наемные работники юридических лиц или ФЛП при следующих условиях:
1) Основной КВЭД (классификатор видов экономической деятельности) работодателя относится к тем, в отношении которых применены карантинные меры.
2) Организация, в которой работает сотрудник, до введения карантина начислила ЕСВ (единый социальный взнос) за предыдущий квартал.
3) Средняя зарплата наемного работника не превышает 30 тысяч гривен в месяц.
4) Наемный работник не работает в организации по совместительству.
ФЛП смогут получить единовременное пособие если:
1) Основной КВЭД относится к тем, по которым введены карантинные меры.
2) Предприниматель зарегистрирован более 3 месяцев.
3) Оплатил ЕСВ не менее, чем за 6 месяцев в 2020 году.
4) Если предприниматель не является одновременно наемным работником.
- Президент Украины Владимир Зеленский предложил местной власти оказать финансовую помощь людям и бизнесу, которые пострадают от введения локдауна, и пообещал, что центральная власть удвоит эту сумму.
- В декабре 2020 года Верховная Рада Украины приняла три законопроекта о поддержке бизнеса во время карантина. Они, в частности, предусматривали единовременную материальную помощь застрахованным лицам в размере 8000 гривен (это была выплата государства в связи с потерей части заработной платы наемными работниками и в связи с потерей части дохода физическими лицами-предпринимателями). Кроме того, предусматривалась единовременная материальная помощь субъектам хозяйствования для сохранения рабочих мест. Сумма выплаты составляла до 8000 гривен на одного работника. Также бизнеса списали некоторые налоговые долги.