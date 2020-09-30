Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Так, Правительство регламентировало проведение конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины с 1 октября по 1 ноября 2020 года. Результат конкурса должен быть известен до 1 декабря.
Министерству культуры и информационной политики поручили обеспечить проведение конкурса и общественное обсуждение эскиза.
По результатам конкурса и обсуждения, Минкультуры до 1 декабря 2020 году должно подать Министерству юстиции предложения для подготовки проекта закона “О государственных символах Украины”.
Согласно постановлению, для награждения лучших проектов эскизов устанавливаются следующие премии:
- первая премия – 100 тыс. гривен,
- вторая – 50 тыс. гривен,
- третья – 30 тыс. гривен.
Отмечается, что в случае, если первая премия не присуждается, оргкомитет должен проинформировать Кабмин о результатах и предложить продлить срок проведения конкурса.
- Ранее Верховная Рада проголосовала за то, чтобы поручить Правительству до декабря провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного герба Украины.