Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Отмечается, что такое решение усилит защиту прав и интересов медицинских и других работников, которые непосредственно задействованы в ликвидации эпидемии и лечении пациентов с коронавирусом.

Кроме того, Министерство здравоохранения получило полномочия определять перечень профессий и должностей таких работников, аналогично тому, как Министерство здравоохранения определил перечень медработников, которым устанавливается доплата за работу с коронавирусом (приказ МЗ № 768 от 02.04.2020).

Существующий перечень профзаболеваний содержит около 100 наименований, в т. ч. и такие инфекционные болезни, как туберкулез, гепатиты и СПИД.

Стоит отметить, что к профессиональным заболеваниям относятся заболевания, возникшие в результате профессиональной деятельности работающего и обусловленные исключительно или преимущественно воздействием вредных веществ, определенных видов работ и других факторов, связанных с работой, однократного воздействия на работника вредных факторов физического, биологического и химического характера.