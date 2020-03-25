Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

Законопроект был подан в Верховную Раду 23 марта и получил регистрационный №3254. На данный момент он уже был рассмотрен профильным комитетом и передан на ознакомление нардепам.

Как сообщается в пояснительной записке к документу, указанный законопроект необходим из-за существующего риска срыва обеспечения питанием личного состава ВСУ “в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств”. Речь идет о том, что победитель тендера на закупку питания для ВСУ отказался предоставлять свои услуги из-за пандемии COVID-19.

“Указанное обусловлено отказом победителя по результатам проведенных процедур закупки услуг по питанию личного состава Вооруженных Сил Украины заключить договора на питание (общество с ограниченной ответственностью “ПОНТЕМ.УА” отказалось предоставлять услуги по питанию в регионах Украины в связи с распространением коронавируса COVID-19) . Указанное обстоятельство приведет к срыву с 24.03.2020 года питание личного состава Вооруженных Сил Украины”, — говорится в пояснительной записке.

Для решения этой проблемы Кабмин предлагает дополнить Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год” статьей 27 следующего содержания:

“Статья 27. Разрешить Министерству обороны Украины и Министерству внутренних дел Украины в 2020 году для обеспечения бесперебойности процесса питания личного состава Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов продлить до 31 декабря 2020 в пределах соответствующих бюджетных ассигнований Министерства обороны Украины и Министерства внутренних дел Украины срок действия договоров о закупке услуг по питанию, которые действовали в 2019 году”.

Ранее экс-заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера опубликовал фотографию распоряжения Офиса Президента главам областных и Киевской государственных администраций, в котором говорится, что в связи с пандемией коронавируса с 25-го марта 2020 года в Вооруженных силах Украины может “сложиться критическая ситуация с обеспечением питанием личного состава”.