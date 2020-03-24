Об этом сообщает на сайте парламента.
Во вторник, 24 марта, Кабинет Министров Украины подал в Верховную работу проект закона “О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности”. Соответствующий законопроект зарегистрирован под №3260.
Документ, кроме прочего, предполагает урегулирование вопроса о возможном возвращения банковских учреждений, которые были признаны неплатежеспособными и национализированы (т.е. их владельцем стало Министерство финансов), бывшим владельцам.
Для этого Кабмином предлагается дополнить Кодекс Украины административного судопроизводства статьей 266. Пункт 9 этой статьи закрепляет, что признание национализации банка незаконной не возвращает тот правовой статус банка и его владельцев, какой был до нее.
Как известно, сейчас Национальный банк Украины ожидает утверждения Международным валютным фондом новой трехлетней программы для нашей страны. Ряд условий для новой программы уже были выполнены Украиной.
По словам главы НБУ Якова Смолия, на данный момент Фонд ожидает выполнения Украиной еще нескольких условий, в частности, принятии закона о рынке земли и закона, который запретит возвращение обанкротившихся банков на рынок. Это касается, в том числе, национализированного “ПриватБанка”.
- Ранее американские СМИ сообщали, что МВФ намерен задерживать транши для Украины до того момента, пока не убедится, что команда Президента Владимира Зеленского прилагает усилия для того, чтобы решить проблемы с экс-владельцем “ПриватБанка” Игорем Коломойским.
- В декабре 2019 года Кабинет Министров Украины подал в Парламент законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов функционирования банков. Этот законопроект также предусматривал введение запрета на возвращение национализированных банков их бывшим владельцам. 4 марта этот законопроект был отозван.