Кабмин внес в Раду законопроект о внесении изменений в банковское законодательство, которые запретят возвращение национализированных банков их экс-владельцам.

Об этом сообщает на сайте парламента.

Во вторник, 24 марта, Кабинет Министров Украины подал в Верховную работу проект закона “О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности”. Соответствующий законопроект зарегистрирован под №3260.

Документ, кроме прочего, предполагает урегулирование вопроса о возможном возвращения банковских учреждений, которые были признаны неплатежеспособными и национализированы (т.е. их владельцем стало Министерство финансов), бывшим владельцам.

Для этого Кабмином предлагается дополнить Кодекс Украины административного судопроизводства статьей 266. Пункт 9 этой статьи закрепляет, что признание национализации банка незаконной не возвращает тот правовой статус банка и его владельцев, какой был до нее.

Как известно, сейчас Национальный банк Украины ожидает утверждения Международным валютным фондом новой трехлетней программы для нашей страны. Ряд условий для новой программы уже были выполнены Украиной.

По словам главы НБУ Якова Смолия, на данный момент Фонд ожидает выполнения Украиной еще нескольких условий, в частности, принятии закона о рынке земли и закона, который запретит возвращение обанкротившихся банков на рынок. Это касается, в том числе, национализированного “ПриватБанка”.