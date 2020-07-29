Об этом сообщает корреспондент #Букв.
“Мы разработали этот эксперимент, уже выходим на пилотное тестирование с той целью, чтобы внедрить технологию единого электронного билета, который позволит воспользоваться услугами различных видов транспорта для лучшего планирования путешествия и экономии времени”, – отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Он также попросил установить срок реализации пилотного проекта до 30 июня 2021 года.
По словам министра, на первом этапе проекта планируется объединить путешествия “Укрзализныцей” и метрополитен Киева.
Он также отметил, что впоследствии будут добавлять другие города и виды транспорта, в том числе внутренние авиаперевозки.
Позже на своей странице в Facebook Криклий уточнил этапы внедрения Единого электронного билета:
- Железнодорожные перевозки (Киев-Харьков; Киев-Одесса; Киев-Львов), а также Киевский метрополитен;
- Все железнодорожные перевозки и весь муниципальный транспорт Киева;
- Внутренние авиа- и автобусные перевозки с расширением географии городов.
- Ранее власти Киева отсрочили на полгода введение единого электронного билета в общественном транспорте столицы – до 1 января 2021 года.