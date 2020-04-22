Об этом сообщается в телеграм канале народного депутата Украины Алексея Гончаренко.
В частности, предусматривается введение государственного регулирования цен на 10 продуктовых товаров, 20 средств индивидуальной защиты, 7 лекарственных средств и 11 видов антисептиков.
Продовольственные товары:
- крупа гречневая
- сахар песок
- мука пшеничная (высший сорт)
- макаронные изделия отечественного производства
- молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке)
- хлеб ржано-пшеничная
- яйца куриные категории С1
- птица (тушка куриная)
- вода минеральная без газа
- масло сливочное жирностью 72,5%
Медицинские средства:
- Paracetamol
- Azithromycin
- Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor
- 4. Ampicillin
- Amoxicillin
- Ce fi riaxone
- Moxi fl oxacin
Антисептики и дезинфицирующие средства:
- Хлоргексин (Clorhexidine)
- Этанол (Ethanol)
- повидон йода (Povidone iodine)
- Средство на спиртовой основе для протирания рук (Alcohol based hand rub)
- Хлорсодержащие и другие по способу действия препараты для дезинфекции поверхностей, материалов, оборудования (Chlorine base compound)
- Хлороксиленол (Chloroxylenol)
- спиртосодержащей антисептик для рук карманный
- Дезинфицирующее средство для обработки поверхностей
- Дезинфицирующее средство для обработки рук и кожи
- Моечно-дезинфицирующее (дезинфицирующее) средство для стирки
- Моечно-дезинфицирующее средство для инструментов и оборудования
Средства индивидуальной защиты
- Шапочка медицинская одноразовая
- Медицинская маска
- Халат изоляционный медицинский одноразовый
- Костюм биологической защиты / комбинезон
- Водонепроницаемые лабораторные костюмы
- Перчатки медицинские стерильные или нестерильные
- Перчатки нитриловые
- Перчатки латексные
- Кольчужные (кевларовые) перчатки (перчатки повышенного риска)
- Полнолицевая маска / полумаска
- Защитный щиток
- Защитные очки
- Респиратор FFP2 или FFP3
- Фартук медицинский
- Бахилы одноразовые
- Резиновые сапоги
- Прорезиненный водонепроницаемый медицинский фартук
- Медицинская марля
- Защитная полумаска
- Фильтры для полнолицых и полумасок
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