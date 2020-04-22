На время карантина правительство постановило ввести государственное регулирование цен на ряд товаров, включая средства индивидуальной защиты и антисептики.

Об этом сообщается в телеграм канале народного депутата Украины Алексея Гончаренко.

В частности, предусматривается введение государственного регулирования цен на 10 продуктовых товаров, 20 средств индивидуальной защиты, 7 лекарственных средств и 11 видов антисептиков.

Продовольственные товары:

крупа гречневая сахар песок мука пшеничная (высший сорт) макаронные изделия отечественного производства молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке) хлеб ржано-пшеничная яйца куриные категории С1 птица (тушка куриная) вода минеральная без газа масло сливочное жирностью 72,5%

Медицинские средства:

Paracetamol Azithromycin Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor 4. Ampicillin Amoxicillin Ce fi riaxone Moxi fl oxacin

Антисептики и дезинфицирующие средства:

Хлоргексин (Clorhexidine) Этанол (Ethanol) повидон йода (Povidone iodine) Средство на спиртовой основе для протирания рук (Alcohol based hand rub) Хлорсодержащие и другие по способу действия препараты для дезинфекции поверхностей, материалов, оборудования (Chlorine base compound) Хлороксиленол (Chloroxylenol) спиртосодержащей антисептик для рук карманный Дезинфицирующее средство для обработки поверхностей Дезинфицирующее средство для обработки рук и кожи Моечно-дезинфицирующее (дезинфицирующее) средство для стирки Моечно-дезинфицирующее средство для инструментов и оборудования

Средства индивидуальной защиты

Шапочка медицинская одноразовая Медицинская маска Халат изоляционный медицинский одноразовый Костюм биологической защиты / комбинезон Водонепроницаемые лабораторные костюмы Перчатки медицинские стерильные или нестерильные Перчатки нитриловые Перчатки латексные Кольчужные (кевларовые) перчатки (перчатки повышенного риска) Полнолицевая маска / полумаска Защитный щиток Защитные очки Респиратор FFP2 или FFP3 Фартук медицинский Бахилы одноразовые Резиновые сапоги Прорезиненный водонепроницаемый медицинский фартук Медицинская марля Защитная полумаска Фильтры для полнолицых и полумасок