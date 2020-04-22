Об этом сообщается в телеграм канале народного депутата Украины Алексея Гончаренко.

В частности, предусматривается введение государственного регулирования цен на 10 продуктовых товаров, 20 средств индивидуальной защиты, 7 лекарственных средств и 11 видов антисептиков.

Продовольственные товары:

  1. крупа гречневая
  2. сахар песок
  3. мука пшеничная (высший сорт)
  4. макаронные изделия отечественного производства
  5. молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке)
  6. хлеб ржано-пшеничная
  7. яйца куриные категории С1
  8. птица (тушка куриная)
  9. вода минеральная без газа
  10. масло сливочное жирностью 72,5%

Медицинские средства:

  1. Paracetamol
  2. Azithromycin
  3. Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor
  4. 4. Ampicillin
  5. Amoxicillin
  6. Ce fi riaxone
  7. Moxi fl oxacin

Антисептики и дезинфицирующие средства:

  1. Хлоргексин (Clorhexidine)
  2. Этанол (Ethanol)
  3. повидон йода (Povidone iodine)
  4. Средство на спиртовой основе для протирания рук (Alcohol based hand rub)
  5. Хлорсодержащие и другие по способу действия препараты для дезинфекции поверхностей, материалов, оборудования (Chlorine base compound)
  6. Хлороксиленол (Chloroxylenol)
  7. спиртосодержащей антисептик для рук карманный
  8. Дезинфицирующее средство для обработки поверхностей
  9. Дезинфицирующее средство для обработки рук и кожи
  10. Моечно-дезинфицирующее (дезинфицирующее) средство для стирки
  11. Моечно-дезинфицирующее средство для инструментов и оборудования

Средства индивидуальной защиты

  1. Шапочка медицинская одноразовая
  2. Медицинская маска
  3. Халат изоляционный медицинский одноразовый
  4. Костюм биологической защиты / комбинезон
  5. Водонепроницаемые лабораторные костюмы
  6. Перчатки медицинские стерильные или нестерильные
  7. Перчатки нитриловые
  8. Перчатки латексные
  9. Кольчужные (кевларовые) перчатки (перчатки повышенного риска)
  10. Полнолицевая маска / полумаска
  11. Защитный щиток
  12. Защитные очки
  13. Респиратор FFP2 или FFP3
  14. Фартук медицинский
  15. Бахилы одноразовые
  16. Резиновые сапоги
  17. Прорезиненный водонепроницаемый медицинский фартук
  18. Медицинская марля
  19. Защитная полумаска
  20. Фильтры для полнолицых и полумасок
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