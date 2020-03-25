Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Правительства.
“Мы продлеваем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию на территории Украины на 30 дней – сроком до 24 апреля 2020 года. То есть режим ЧС и карантин будут действовать до 24 апреля с возможностью дальнейшего продления, согласно законодательству. Или же если мы справимся и преодолеем эту ситуацию ранее, то будем отдельно принимать решение на заседании Кабмина”, – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Члены Правительства поддержали данное предложение.
В своем Telegram-канале Шмыгаль уточнил, что в режим чрезвычайной ситуации переведена и Единая государственная система гражданской защиты.
“Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля. Правительство действует по определенному плану борьбы с распространением коронавирусной инфекции. И сегодняшнее решение обусловлено тем, что случаи заболевания COVID-19 уже обнаружены в 13 областях и городе Киеве”, – подчеркнул Шмыгаль.
Дополнительно к этому решению Кабмин постановил:
• должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным осмотром граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств;
• привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства Министерства охраны здоровья, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Госпродпотребслужбы;
• все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию;
• оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций.
Стоит отметить, что режим чрезвычайной ситуации не предусматривает ограничение прав и свобод украинцев, а также вмешательство государства в управление частными компаниями.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на этой неделе нет необходимости вводить чрезвычайное положение в стране из-за COVID-19.
- Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Илья Емец призвал ввести в Украине чрезвычайное положение для предотвращения распространения коронавируса.
- В нескольких областях Украины уже был введен режим чрезвычайной ситуации. #Буквы рассказывали, что это значит.