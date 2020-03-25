Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны на 30 дней и продлить карантин до 24 апреля в связи со вспышкой коронавируса.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Правительства.

“Мы продлеваем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию на территории Украины на 30 дней – сроком до 24 апреля 2020 года. То есть режим ЧС и карантин будут действовать до 24 апреля с возможностью дальнейшего продления, согласно законодательству. Или же если мы справимся и преодолеем эту ситуацию ранее, то будем отдельно принимать решение на заседании Кабмина”, – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Члены Правительства поддержали данное предложение.

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В своем Telegram-канале Шмыгаль уточнил, что в режим чрезвычайной ситуации переведена и Единая государственная система гражданской защиты.

“Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля. Правительство действует по определенному плану борьбы с распространением коронавирусной инфекции. И сегодняшнее решение обусловлено тем, что случаи заболевания COVID-19 уже обнаружены в 13 областях и городе Киеве”, – подчеркнул Шмыгаль.

Дополнительно к этому решению Кабмин постановил:

• должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным осмотром граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств;

• привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства Министерства охраны здоровья, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Госпродпотребслужбы;

• все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию;

• оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций.

Стоит отметить, что режим чрезвычайной ситуации не предусматривает ограничение прав и свобод украинцев, а также вмешательство государства в управление частными компаниями.