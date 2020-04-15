Кабинет Министров сегодня утвердил введение зеркальных мер по отношению к странам, которые в условиях карантина устанавливают ограничения для украинских грузовых перевозчиков.

Об этом проинформировали в пресс-службе КМУ.

“Украина поддерживает свободное движение грузов между странами, мы не ограничивали осуществления грузовых перевозок ни в одном направлении. Экономика как украинская, так и других стран должна работать. Однако, после введения ограничений в отношении украинских перевозчиков некоторыми странами, Правительство вынуждено ввести зеркальные меры”, – отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Ограничения на принципах взаимности будут вводиться: для водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов бригад поездов из стран, которые ограничили пересечение своих границ для украинских перевозчиков.

Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры подготовило механизм внедрения зеркальных мер в отношении перевозчиков из тех стран, которые ввели карантинные ограничения для украинских перевозчиков.

Такое решение последовало после того, как Турция заблокировала пересечение границы для украинских фур. Они были блокированы на болгарско-турецкой границе с требованием прохождения 14-дневного карантина. Впоследствии проблема была решена благодаря усилиям украинского МИД, а также переговорам лидеров Украины и Турции.